加州大火停電...前選手Doublelift一度暫停實況　野火染紅天空

記者楊智仁/綜合報導

美國加州洛杉磯野火肆虐,火勢最大的「太平洋斷崖大火」近期蔓延至未觸及地區,許多民眾都受到影響。《英雄聯盟》前職業選手 Doublelift ( 大師兄 ) 也住在加州,先前他於推特上 PO 出窗外遠方大火影片場面相當嚇人,大家也紛紛祈求希望災情能趕緊過去。

▼加州大火造成停電一度影響實況。(圖/翻攝自@Doublelift1推特)

美國加州洛杉磯至今仍有 4 場大型野火肆虐,截至 11 日死亡人數增至 16 人,野火產生煙霧與灰燼導致空氣品質惡化,衛生當局已宣布進入緊急狀態,氣象局警告危險天氣狀況將持續到下周,恐怕使火勢繼續蔓延,不少民眾日常生活都受到影響。《英雄聯盟》前職業選手 Doublelift 先前在推特上 PO 出影片,只見天空被染成橘紅色,火勢看起來依舊難以控制,Doublelift 則表示「社區停電不得不取消實況,希望接下來可以順利撲滅野火。」

從 Doublelift 影片感覺到野火似乎就在不遠處,因此許多網友相當擔心大師兄的安危,並在下方留言到,「老兄別扣閃啦,趕快避難呀」、「聽說附近陸續發布疏散通知,希望不要影響到你」、「火看起來很近呀,注意安全」。所幸災情似乎後續沒有影響到 Doublelift,這兩天仍舊有正常開台。

power went out in our neighborhood, stream canceled today



hopefully tomorrow the fires are contained and power comes back ????



stay safe pic.twitter.com/otq46ZOPCx