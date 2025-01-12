加州大火停電...前選手Doublelift一度暫停實況　野火染紅天空

記者楊智仁／綜合報導

美國加州洛杉磯野火肆虐，火勢最大的「太平洋斷崖大火」近期蔓延至未觸及地區，許多民眾都受到影響。《英雄聯盟》前職業選手 Doublelift ( 大師兄 ) 也住在加州，先前他於推特上 PO 出窗外遠方大火影片場面相當嚇人，大家也紛紛祈求希望災情能趕緊過去。

▼加州大火造成停電一度影響實況。（圖／翻攝自@Doublelift1推特）

美國加州洛杉磯至今仍有 4 場大型野火肆虐，截至 11 日死亡人數增至 16 人，野火產生煙霧與灰燼導致空氣品質惡化，衛生當局已宣布進入緊急狀態，氣象局警告危險天氣狀況將持續到下周，恐怕使火勢繼續蔓延，不少民眾日常生活都受到影響。《英雄聯盟》前職業選手 Doublelift 先前在推特上 PO 出影片，只見天空被染成橘紅色，火勢看起來依舊難以控制，Doublelift 則表示「社區停電不得不取消實況，希望接下來可以順利撲滅野火。」

從 Doublelift 影片感覺到野火似乎就在不遠處，因此許多網友相當擔心大師兄的安危，並在下方留言到，「老兄別扣閃啦，趕快避難呀」、「聽說附近陸續發布疏散通知，希望不要影響到你」、「火看起來很近呀，注意安全」。所幸災情似乎後續沒有影響到 Doublelift，這兩天仍舊有正常開台。