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美廠商活動展出Switch 2模型？任天堂駁斥並強調發布時間點

記者楊智仁／綜合報導

隨著任天堂公佈 Switch 後續機種（暫稱 Switch 2）即將在 2025 年上市，各種相關爆料也喧囂塵上，甚至在美國拉斯維加斯舉行的科技展「CES」上，更有廠商宣稱展示 Switch 2 主機以及控制器模型。由於消息越傳越廣，任天堂也在近期出面回應「這些並非官方資訊」。

▼大家都在期待 Switch 2 何時上市。（圖／CFP）▲▼大家都在期待 Switch 2 何時上市。（圖／CFP）

根據美國媒體報導，這是美國一家遊戲周邊設備製造商 Genki 所展示的「Switch 2 實機仿製模型」，現場可以觀察到螢幕尺寸及控制器外型設計，廠商還聲稱「手中持有真正的主機」，就連日本亞馬遜平台也上架多款 Switch 2 專用周邊配件，包括螢幕保護貼與主機外殼等，在官方正式情報出來之前，關於後續機種消息早已滿天飛。

然而《日本經濟新聞》 1 月 8 日前往該企業攤位時並沒有看到該模型，日前任天堂也發布聲明，CES 上流出的圖片與影片都不是官方資訊，任天堂並未參加這次 CES 展覽，關於後繼主機正式公告還是會在本財年內發布。

Switch 於 2017 年 3 月上市現在已經進入市場上第 8 年，去年 7 月它超越紅白機（Famicom），成為任天堂歷史上壽命最長的主機，且尚未被取代。今年 11 月初官方確定後繼機種將支援「向下相容」，以 Nintendo Account 為基礎的 Nintendo Switch Online 服務，也會繼續沿用於 Switch 2 上。

關鍵字：任天堂Switch 2

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