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《吉伊卡哇》新手遊延期推出官方揭原因　多種玩法春天免費上線

記者楊智仁／綜合報導

人氣作品《吉伊卡哇（ちいかわ）》風靡台日韓在亞洲擁有高人氣，先前株式會社 Applibot 也宣布將推出系列手機遊戲《吉伊卡哇 Pocket》受到粉絲期待，不過日前官方宣布遊戲將延期推出的消息。

▼《吉伊卡哇》新手遊。（圖／翻攝自@chiikawa_pt_jp） ▲▼《吉伊卡哇》新手遊。（圖／翻攝自@chiikawa_pt_jp）

這次系列手遊《吉伊卡哇 Pocket》由 Applibot 負責開發，基本上免費遊玩，主打「隨時隨地和吉伊卡哇在一起」概念，融合作品世界觀與多種玩法，玩家可以在遊戲中進行討伐、拔草、收集食譜進行料理等。主視覺及宣傳影片中吉伊卡哇們穿著遊戲原創的服裝亮相相當療癒，事前登錄人數超過 90 萬人。只不過日前官方宣布為了進一步提升品質，遊戲從原本預定推出的 2025 年 1 月延期至 2025 年春季發布。

來自日本插畫家ナガノ（ nagano）筆下小可愛們，曾拿下日本角色大賞《吉伊卡哇》2020 年於 X 進行連載，2022 年製作成電視動畫後人氣直線上升，膽小愛哭但溫柔的吉伊卡哇與好朋友小八貓、兔兔等夥伴看似辛苦工作討伐怪物，考取證照賺取收入的日常，背後卻有著與《鋼之鍊金術師》、《進擊的巨人》、《約定的夢幻島》相似設定，包括等價交換、階級管理、暗喻的社會現象等，與可愛生物療癒外貌的高度反差，讓許多人產生強烈即視感掀起各族群熱烈討論。

關鍵字：吉伊卡哇

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