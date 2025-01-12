《吉伊卡哇》新手遊延期推出官方揭原因　多種玩法春天免費上線

記者楊智仁／綜合報導
人氣作品《吉伊卡哇（ちいかわ）》風靡台日韓在亞洲擁有高人氣，先前株式會社 Applibot 也宣布將推出系列手機遊戲《吉伊卡哇 Pocket》受到粉絲期待，不過日前官方宣布遊戲將延期推出的消息。
▼《吉伊卡哇》新手遊。（圖／翻攝自@chiikawa_pt_jp）
這次系列手遊《吉伊卡哇 Pocket》由 Applibot 負責開發，基本上免費遊玩，主打「隨時隨地和吉伊卡哇在一起」概念，融合作品世界觀與多種玩法，玩家可以在遊戲中進行討伐、拔草、收集食譜進行料理等。主視覺及宣傳影片中吉伊卡哇們穿著遊戲原創的服裝亮相相當療癒，事前登錄人數超過 90 萬人。只不過日前官方宣布為了進一步提升品質，遊戲從原本預定推出的 2025 年 1 月延期至 2025 年春季發布。
【リリース延期のお知らせ】— ちいかわぽけっと公式 (@chiikawa_pt_jp) January 10, 2025
『 #ちいかわぽけっと 』は、配信予定を2025年春頃へと変更させていただくことになりました。
楽しみにお待ちいただいていた皆様をお待たせしてしまいますことを、心よりお詫び申し上げます。#ちいぽけ pic.twitter.com/D9f51pyAVM
來自日本插畫家ナガノ（ nagano）筆下小可愛們，曾拿下日本角色大賞《吉伊卡哇》2020 年於 X 進行連載，2022 年製作成電視動畫後人氣直線上升，膽小愛哭但溫柔的吉伊卡哇與好朋友小八貓、兔兔等夥伴看似辛苦工作討伐怪物，考取證照賺取收入的日常，背後卻有著與《鋼之鍊金術師》、《進擊的巨人》、《約定的夢幻島》相似設定，包括等價交換、階級管理、暗喻的社會現象等，與可愛生物療癒外貌的高度反差，讓許多人產生強烈即視感掀起各族群熱烈討論。
讀者迴響