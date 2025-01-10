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《刺客教條：暗影者》二度宣布延期　玩家哀號：沒情人節禮物了

記者蘇晟彥／綜合報導

堪稱Ubisoft史上最多災多難的《刺客教條：暗影者》在經過第一次延期後，在10日清晨再度宣布將「二度延期」，官方給出的理由實為了落實更多玩家的反饋，也致力打造更高品質、沉浸式內容，但玩家仍猜測是撞到《魔物獵人：荒野》第二次公測，讓不少玩家更憂心，「這款會跟怒海一樣一延就是N年了嗎？」

▼《刺客教條：暗影者》二度宣布延期。

▲▼

官方表示，要先感謝粉絲、團隊，在9月份宣布要完善《刺客教條：暗影者》後，很感謝團隊堅定不移地改進，每周釋出的消息也從玩家間得到反饋、更改，遊戲已經有顯著改變，但團隊仍需要幾周時間來將遊戲更加完善，以確保在上市時玩家將會有致命吸引力的體驗，因此上市時間將更改為 3 月 20日，相關消息很快就會公佈。

而這已經是《刺客教條：暗影者》第二次宣布延期，但其實在第一次宣布後，首席財務長 Frédérick Duguet 才保證「絕對不會再延後推出」，但顯然又再度跳票，玩家普遍認為是因為兩天前《魔物獵人：荒野》宣布將進行第二次公測，時間恰好與暗影者上市時間對撞，因此為了避免玩家流失，才選擇將日期延後，但也誠摯希望《暗影者》能如期推出，讓大家看看到底修改了哪些部分。Assassin's Creed Shadows sortira désormais le 20 mars 2025. pic.twitter.com/Uyn6BluGhR

關鍵字：UBISOFT

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