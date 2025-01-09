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《星鳴特攻》粉絲不解為何漫威競品能活著...網回：不用付40美金

記者楊智仁／綜合報導

網易遊戲開發兼營運，以漫威人氣英雄為主題《漫威爭鋒》（Marvel Rivals）自 12 月 6 日全球免費上線迅速竄紅，不少人將其與先前失敗的《Concord 星鳴特攻》拿來討論，先前有 Reddit 網友在《星鳴特攻》討論區詢問大家對於《漫威爭鋒》的印象，文章吸引超過 700 多則留言回覆。

▼《漫威爭鋒》。（圖／翻攝自Steam）▲▼漫威。（圖／翻攝自官網）

網友詢問，「我很好奇大家對《漫威爭鋒》印象如何，目前正考慮試試這款遊戲，但《星鳴特攻》對我來說佔有特殊的地位，我希望《漫威爭鋒》能擁有類似特質。」而獲得最多人推的留言認為兩者玩法完全不同，「我個人不喜歡《漫威爭鋒》移動和射擊系統，也無法理解為什麼這款遊戲能獲得如此多的炒作和讚譽，如果你想找和《星鳴特攻》類似的遊戲，建議試試《天命 2》。不過可惜的是，這款遊戲 PvP 幾乎已經無法遊玩了，但 PvE 內容仍然不錯。」

更有網友留言表示「為什麼《星鳴特攻》必須消失，而《漫威爭鋒》卻能存活下來？它完全比不上《星鳴特攻》，我真的討厭這個時間線。」而這則推文也吸引不少留言回覆，「幾乎所有英雄射擊遊戲都是免費的，當你收 40 美元的時候自然會失敗」、「因為《星鳴特攻》沒有人買，然後《漫威爭鋒》有龐大 IP 支持」、「《星鳴特攻》太抽象了，《漫威爭鋒》擁有辨識度高的角色、美術設計足夠突出，而且是免費的」、「這就是自由市場運作方式，如果市場不喜歡這個產品，那它就會失敗。」

▼《星鳴特攻》。（圖／翻攝自官網）▲▼漫威。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：星鳴特攻漫威爭鋒

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