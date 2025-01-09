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台北寶可夢中心新春活動！農曆新年皮卡丘娃娃超萌、還有見面會

記者楊智仁／綜合報導

台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）從 2023 年 12 月開幕以來人氣居高不下，尖峰時段有時仍需要使用整理券進場，新進人氣商品時常遭到秒殺。日前官方更宣布「Pokémon Center TAIPEI 農曆新年活動」即將於 2025 年 1 月 11 日正式登場。

▼台北寶可夢中心農曆新年活動。（圖／翻攝自台灣寶可夢）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自推特）

本次活動最讓人期待的當然是以農曆新年姿態登場「皮卡丘毛絨玩具」，可愛造型配上紅色喜慶衣服為新的一年帶來好運，此商品也將於 1 月 11 日同步在網購平台「Pokémon Store」開始販售。除此之外，活動期間內台北寶可夢中心舉辦各種豐富內容，農曆新年姿態的皮卡丘降臨寶可夢中心舉辦見面會，與大家一同慶祝新年；消費滿額獲贈紅包袋；此外，還有以寶可夢卡牌初學者為導向的「Trainers Camp」（訓練家營地）卡牌企劃活動，更多詳情可以至官網查詢。

【商品詳細】

毛絨玩具 (皮卡丘) 農曆新年 $700
毛絨玩具 (皮卡丘) 農曆新年 雌性的樣子 $700

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自推特）

【農曆新年姿態的皮卡丘 見面會】

日期：1月29日（三）～31日（五）
時間：12時00分、14時00分、16時00分、18時00分
地點：Pokémon Center TAIPEI

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自推特）

【寶可夢卡牌企劃Trainers Camp】

日期：1月17日（五）
時間：13時00分～18時00分

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：台北寶可夢中心皮卡丘

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