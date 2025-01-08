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日推統整厲害站名！「鬼屋敷、滅鬼」網笑：鬼殺隊大本營

記者楊智仁／綜合報導

結合歷史、政治、地緣，每個國家都有屬於自己獨特的地名，不過隨著現代社會發展，有些名稱如今看起來真的會讓人會心一笑，先前日本網友就分享各地「獨特車站站名」形成討論，接下來就讓我們一起來看看這個討論串吧。

一開始是推特「おいでよ一関」( @oiichinoseki ) 這位網友所 PO 出圖片，上頭寫著「鬼死骸停留所」應該是他看過最強的公車站牌了，可惜目前已經停駛，不過全國應該還有更厲害的站名，歡迎大家一起分享。該貼文短時間就超過了千萬觀看，並吸引日本各地網友，大家紛紛 PO 上自己覺得很厲害的站名。

▼日網友PO上特殊站名。（圖／翻攝自推特）▲▼日本特殊站名。（圖／翻攝自推特）

像是有站名直接叫做「天皇樣、女神、大將軍」感覺非常氣派；「聖母的騎士、野武士」突然有一種在看動畫穿越作品的氛圍；「滅鬼、鬼屋敷」難道這裡是《鬼滅之刃》的大本營嗎；「25 年兵、彈藥庫」馬上讓人回憶起當兵生活...，以上內文僅列舉部分回覆，更多特殊站名大家可以至該推文底下留言查看。

▼「滅鬼、鬼屋敷」站。（圖／翻攝自推特）▲▼日本特殊站名。（圖／翻攝自推特）

▼25年兵、彈藥庫站。（圖／翻攝自推特）▲▼日本特殊站名。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：鬼滅之刃

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