日推統整厲害站名！「鬼屋敷、滅鬼」網笑：鬼殺隊大本營

記者楊智仁／綜合報導
結合歷史、政治、地緣，每個國家都有屬於自己獨特的地名，不過隨著現代社會發展，有些名稱如今看起來真的會讓人會心一笑，先前日本網友就分享各地「獨特車站站名」形成討論，接下來就讓我們一起來看看這個討論串吧。
このバス停名が優勝だと思うんですよね— おいでよ一関（いちのせき）市 (@oiichinoseki) December 31, 2024
廃止路線になってしまったのが残念ですが
しかし全国にはここより強そうな名前のバス停が有るかも知れないのでリプ欄にてお待ちしております#鬼死骸 #バス停 #一関市 pic.twitter.com/snQBHmQCWs
一開始是推特「おいでよ一関」( @oiichinoseki ) 這位網友所 PO 出圖片，上頭寫著「鬼死骸停留所」應該是他看過最強的公車站牌了，可惜目前已經停駛，不過全國應該還有更厲害的站名，歡迎大家一起分享。該貼文短時間就超過了千萬觀看，並吸引日本各地網友，大家紛紛 PO 上自己覺得很厲害的站名。
▼日網友PO上特殊站名。（圖／翻攝自推特）
像是有站名直接叫做「天皇樣、女神、大將軍」感覺非常氣派；「聖母的騎士、野武士」突然有一種在看動畫穿越作品的氛圍；「滅鬼、鬼屋敷」難道這裡是《鬼滅之刃》的大本營嗎；「25 年兵、彈藥庫」馬上讓人回憶起當兵生活...，以上內文僅列舉部分回覆，更多特殊站名大家可以至該推文底下留言查看。
▼「滅鬼、鬼屋敷」站。（圖／翻攝自推特）
▼25年兵、彈藥庫站。（圖／翻攝自推特）
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