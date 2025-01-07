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《原神》線下活動開跑！超帥瑪薇卡COSER、主題彩繪重機現身信義區

▲《原神》線下活動開跑！超帥瑪薇卡COSER、主題彩繪重機現身信義區。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者黃稜涵／採訪報導

多平台開放世界遊戲《原神》，在台北微風南山廣場舉辦「與瑪薇卡同行」實體主題活動，活動首日網紅咪妃化身最強戰士「瑪薇卡」登場，讓旅行者超驚喜，在活動揭幕儀式中，首次公開亮相「瑪薇卡主題彩繪重機」，咪妃帥氣騎上重機，與旅行者們進行合照，場面十分歡樂！

▲▼《原神》線下活動開跑！超帥瑪薇卡、主題彩繪重機現身信義區。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼《原神》啟動！1/4-1/9在台北微風南山廣場舉辦「與瑪薇卡同行」實體主題活動。

▲▼《原神》線下活動開跑！超帥瑪薇卡、主題彩繪重機現身信義區。（圖／記者謝盛帆攝）

咪妃開心表示「今天看到很多旅行者，我蠻開心的，我這次扮演是瑪薇卡，這角色是一個戰士的造型，裡面有非常多火焰的元素，像是我的手套、我的耳環、我的頭髮，而且她本身是會騎重機的女性，所以在扮演她的時候，我覺得很有力量，尤其她會騎著重機在提瓦特上面奔馳，就像我騎重機那種感覺，很自由、很奔放，這種感受是我很共鳴」。

▲▼《原神》線下活動開跑！超帥瑪薇卡、主題彩繪重機現身信義區。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼活動首日網紅咪妃化身最強戰士「瑪薇卡」登場，咪妃開心表示「瑪薇卡是會騎重機的女性，所以在扮演她的時候，我覺得很有力量」。

▲▼《原神》線下活動開跑！超帥瑪薇卡、主題彩繪重機現身信義區。（圖／記者謝盛帆攝）

活動首日就吸引眾多旅行者和Coser前來共襄盛舉，不僅超吸睛的「瑪薇卡主題彩繪重機」攻佔旅行者視野，「金焰絨翼龍暴君」模型裝置也霸氣登場，讓旅行者彷彿親身踏入了納塔，實體活動帶來更沉浸式的遊戲體驗，讓資深旅行者超興奮。

▲▼《原神》線下活動開跑！超帥瑪薇卡、主題彩繪重機現身信義區。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼活動首日就吸引眾多旅行者和Coser前來共襄盛舉。

▲▼《原神》線下活動開跑！超帥瑪薇卡、主題彩繪重機現身信義區。（圖／記者謝盛帆攝）

玩《原神》超過3年的塗先生興奮表示「對我來說最震撼的是重機，痛車太帥了，剛剛有去跟它拍照，金焰絨翼龍暴君我也有拍，遊戲裡面我還有打它，我有抽到瑪薇卡跟奶奶」，塗先生拿起手機展示他抽到的「火神瑪薇卡」，說今年要靠「火神瑪薇卡」打《原神》，並指出這是今年的人生心靈支柱。

▲▼《原神》線下活動開跑！超帥瑪薇卡、主題彩繪重機現身信義區。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼玩家塗先生興奮表示有抽到「火神瑪薇卡」，說今年要靠「火神瑪薇卡」打《原神》裡的怪物。

▲▼《原神》線下活動開跑！超帥瑪薇卡、主題彩繪重機現身信義區。（圖／記者謝盛帆攝）

現場不僅好看好玩，還有好禮可以拿，活動期間，旅行者只需出示《原神》遊戲App Icon並完成拍照打卡，即可獲得限定周邊好禮，並參加「與瑪薇卡同行」摸彩活動，爭取贏得普通重型機車的最大獎項。現場設有全新PS5 Pro試玩體驗區，完成體驗的旅行者將獲得「納塔風格系列貼紙」。此外，周邊販售區也推出了「納塔系列」商品及「八重神子 · 浮世笑百姿遊戲手柄」，1/9以前到現場感受《原神》魅力，各位旅行者可要把握機會，千萬不要錯過！

▼現場不僅好看好玩，還有好禮可以拿，各位旅行者可要把握機會。

▲▼《原神》線下活動開跑！超帥瑪薇卡、主題彩繪重機現身信義區。（圖／記者謝盛帆攝）

關鍵字：原神瑪薇卡咪妃旅行者彩繪重機

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