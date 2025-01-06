繪師分享同人擺攤心境吸上萬網友共鳴　看似冷靜其實一堆內心戲

記者楊智仁／綜合報導

同人展國內外都擁有相當高的人氣，以日本剛結束的「Comic Market 105（C105）」為例，兩天活動共吸引約 30 萬人次入場，創作者和粉絲都希望能遇到同好，並互相交流喜歡的作品。先前日本繪師「熊太」就以漫畫描寫了自己最近參加 C105 心得，接下來就讓我們一起看看，創作者內心有甚麼小劇場吧。

▼這次 C105 吸引 30 萬人共襄盛舉。（圖／翻攝自@comiketofficial）

日本 C105 去年 12 月 29 - 30 日東京國際展示場亮相，本次展覽規模創下歷史新高，兩日總計 29,000 個展位相當驚人，其中推特上擁有破萬追蹤繪師「熊太 @mahoiku4」也參與這次盛會，先前他以漫畫形式分享創作者內心小劇場吸引不少共鳴：當客人上門試閱時，雖然自己臉上看起來一派輕鬆，但其實內心一直在喊著「買吧買吧買吧！愛上吧愛上吧愛上吧！」客人試閱完後道謝離開，儘管臉上笑著說不客氣，內心卻是滿滿遺憾「可惡呀…！可惡呀！」。

▼繪師以漫畫形式分享創作者內心小劇場。（圖／翻攝自@mahoiku4）

這則貼文讓許多人看到都不自覺笑出來，目前已經超過 270 萬觀看、5.6 萬人按讚，網友們也紛紛表示，「太真實了」、「真的！有時候都會想『賣掉這本就賺回印刷費了』」、「無論甚麼時候都必須保持專業的微笑」、「畢竟大家喜好不同，沒對到胃口就不會買」、「我覺得有人願意拿起來試閱就非常開心了！」