外媒曝2025微軟將讓更多大作登PS5　分析師：他們別無選擇

記者楊智仁／綜合報導

根據資深遊戲產業分析師說法，2025 年微軟可能將 Xbox 遊戲全面推向其他平台（包括 PlayStation 5），微軟目前已經開始將部分遊戲發佈在競爭對手平台上，來自 Kantan Games 的 Serkan Toto 認為，接下來他們會加大力度。

▼2025 年微軟可能將 Xbox 遊戲全面推向其他平台。（圖／路透）

Toto 接受 GI.biz 訪問時表示，微軟可能出於多種原因這麼做，包括為支付龐大 690 億美元收購 Activision Blizzard 的費用提供資金，以及彌補 PlayStation 在市場上巨大領先優勢，「2025 可能是他們全面進軍的一年，690 億美元 Activision Blizzard 收購案、日益上升成本、Sony 巨大市場領先優勢及其他因素會讓微軟別無選擇，只能將所有大型遊戲提早帶到 PS5 上，包括像《戰爭機器：E-Day》這樣大作。」

2024 年初，微軟宣布把部分遊戲登陸其他平台，這一舉措令人感到意外，在此之前，微軟已經是 PlayStation 和 Switch 平台最大的遊戲發行商之一，主要歸功於極受歡迎的《Minecraft》系列，同樣地《決勝時刻》（Call of Duty）現在也是微軟旗下遊戲系列。

微軟下一款登陸 PlayStation 大型 Xbox 遊戲是《印第安納瓊斯：古老之圈》( Indiana Jones and the Great Circle )，該遊戲將於 2025 年春季在 PS5 平台推出。此外，目前有傳聞稱《最後一戰：戰鬥進化》（Halo: Combat Evolved）重製版本可能會在 PS5 上發佈。