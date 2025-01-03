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女兒藏300本BL書被家人發現　爸爸超細心整理還用Excel分類

記者楊智仁／綜合報導

大家房間內有沒有屬於自己的秘密收藏呢，如果不小心被家人發現或許會覺得有點尷尬。先前，一位日本推主就分享自己秘藏的 300 本 BL 書被爸爸發現了，沒想到爸爸竟地幫忙裝箱，並且用 Execl 整理，這讓她覺得尷尬又好笑，一起來看看接下來發生的故事。

▼網友分享收藏的BL書被爸爸發現了。（圖／翻攝自動化瘋）▲▼BL書被發現了。（圖／翻攝自動化瘋）

日本推特網友別マ澤田（@sawada_betsuma）是一位少女漫畫編輯，最近負責的作品有《小鳥は運命を否定したい》，先前澤田於社群上分享，平常她都把 BL 書藏在衣櫃後面，收藏多達 300 多本，沒想到過年回老家時，全部書籍都被爸爸發現，而且爸爸不僅幫她用紙箱裝起來，還還照作者名用 Execl 整理，澤田看到後一時間不知道該做何反應，表示「我也只能微笑跟爸爸道謝了…」。

這個特別的經歷在社群上引發討論，該推文已經超過 700 萬觀看，並有 16 萬人按讚，網友們紛紛表示，「幫了大忙，但是好羞恥」、「好羨慕，我也需要有人幫忙整理」、「還好爸爸不是依照內容主題」、「爸爸缺女兒嗎，我不止 300本」、「不要懷疑，爸爸都已經看過了」、「打開紙箱發現爸爸的留言：哪個系列不好看，但那個作品還不錯喲！」

關鍵字：BL

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