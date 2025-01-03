《萬代潮流時尚週》台北登場　珍奶、101鋼彈服飾滿滿台灣設計

記者楊智仁／綜合報導

鋼彈潮流魅力再次席捲來台，BANDAI FASHION一年一度最大盛事《萬代潮流時尚週》即將於2025年1月10日～1月12日，在台北地下街12號廣場震撼亮相，這次推出的商品特別融入台灣特色，為全球獨家設計，凸顯鋼彈粉絲個性時尚的同時，還能充分表現對鋼彈滿滿的熱情。

▼《萬代潮流時尚週》即將開跑。（圖／翻攝自官網）

為同時慶祝鋼彈45周年及BANDAI FASHION年度盛事，STRICT-G JAPAN推出以RX-78-2鋼彈為主視覺的限定T恤。藉由在台灣擁有超高人氣的水墨筆觸風格T恤，獨家設計全力衝刺、筆觸強而有力的鋼彈形象，輔以極具質感的金色細節，同時選用日本製的高質感布料，兼具時尚與舒適。

STRICT-G以台灣經典特色場景結合Q版鋼彈，推出親民又可愛的限定T恤，RX-78-2鋼彈手持台灣人最愛喝的珍珠奶茶、帶領著哈囉與夏亞專用薩克慢跑，背景還融入台灣北中南經典景點，讓人感受到輕鬆愉快的旅行氛圍。XS到XXL尺寸設計滿足親子裝、情侶裝需求的穿搭設計，同時展現出滿滿的鋼彈愛以及台灣味。

第一款是以真實版「RX-78-2鋼彈」設計的徽章，背景描繪了台灣的象徵性建築以及知名文化活動。第二款則是以Q版風格呈現，包括津津有味吃著小籠包的鋼彈、與石虎玩耍的哈囉，還有目不轉睛觀看跨年煙火的夏亞專用薩克。兩款超萌又精緻的徽章不僅充滿台灣風情，更是獨家限量商品。

即將於《萬代潮流時尚週》獨家首度發售的STRICT-G×ALPHA INDUSTRIES六款聯名飛行外套，其靈感來自經典的初代《機動戰士鋼彈》、《機動戰士鋼彈UC》以及《機動戰士鋼彈 水星的魔女》。獨特軍事風格融合動畫世界觀的同時，還加上各種富含ALPHA INDUSTRIES品牌特色的細節設計，不只帥氣爆棚、既實用又時尚。部分款式購買一件還加贈專屬插圖的角色立牌。