24春番回顧／《鬼滅 柱訓練篇》邁向終章　《無職轉生》面胃痛父親節

記者楊智仁／綜合報導

2024 年 4 月可說是神仙打架的一季，伴隨著春天到來眾多霸權雲集，除了早已受到粉絲期待的《鬼滅之刃 - 柱訓練篇》、《無職轉生》第二季 後半、《為美好的世界獻上祝福》第三季等續作都準備讓動漫迷們大飽眼福。

▼2024 春番神仙打架。（圖／翻攝自官方推特）

《鬼滅之刃 - 柱訓練篇》

《鬼滅之刃 柱訓練篇》於 5 月播出受到矚目，作為「無限城」前個篇章，關於最強劍士「柱」過往刻畫也令人關注。說到《鬼滅之刃》每季最後幾集經費燃燒的場面總讓觀眾們大飽眼福，「柱訓練篇」也不例外，最後一集「鬼王 vs 主公 產屋敷耀哉」爆炸場景揭開最終決戰序幕，接下來「無限城篇」確定會以劇場版三部曲形式呈現，台灣也已經確定會在 2025 年上映。

▼《鬼滅之刃 - 柱訓練篇》。（圖／翻攝自@ufotable推特）

《無職轉生》第二季

《無職轉生》是近年異世界轉生相當知名的作品，第二季後半自 4 月開播，魯迪揮別甜蜜夫妻生活踏上尋找母親之路，第 22 話「雙親」在 6 月第三個禮拜日播出，當時也剛好是日本父親節，動畫爆發最大規模戰鬥，流暢且震撼的激鬥場景可說是把緊張及壓力呈現到極致，再加上最終胃痛反轉結局讓粉絲紛紛落淚。第二季播畢後，《無職轉生》第三季目前也已經製作確定。

▼《無職轉生》第二季 後半。（圖／翻攝自@mushokutensei_A推特）

《為美好的世界獻上祝福》第三季

《為美好的世界獻上祝福！》同樣是異世界題材相當知名作品，男主角所遇到「爆裂魔法少女惠惠」、「抖 M 騎士達克妮絲」加上「女神形象崩壞的阿克婭」四人故事產生許多有趣笑點。在去年外傳《為美好的世界獻上爆焰》掀起熱潮後，第三季時隔許久再度回歸，主角團在春天繼續帶來歡笑故事。2024 許多年度動畫投票排行榜中，《為美好的世界獻上祝福》第三季都名列前茅。

▼《為美好的世界獻上祝福》第三季。（圖／翻攝自@konosubaanime推特）

《怪獸 8 號》

上述提到都是續作，接下來是新作《怪獸 8 號》，與《SPY×FAMILY 間諜家家酒》同為近年少年 Jump+ 代表作品，平台閱覽次數超過 6 億次，漫畫日本累計發行量超過 1300 萬部，故事背景為受到怪獸侵略的世界，描繪負責討伐怪獸的「日本防衛隊」日比野卡夫卡與夥伴故事。《怪獸 8 號》前期劇情憑著人類大戰怪獸的精彩畫面呈現、主角隱藏身分關鍵時刻變身所帶來震撼受到許多好評，第二季預定 2025 年 7 月開播。

▼4 月新番《怪獸8號》。（圖／翻攝自@KaijuNo8_O推特）