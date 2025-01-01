中國電信《健身環大師》直接「開抄致敬」任天堂名作　價格還翻倍

記者蘇晟彥／綜合報導

任天堂旗下知名遊戲《健身環大冒險》在推出後成為風潮，近日中國電信也推出一款被網友嘲諷是「致敬滿點」的新作《健身環大師》，從介面、遊玩方式，甚至是健身環的模樣都致敬誠意滿點，完全沒修改，讓不少網友譏諷「真的是很會做遊戲呢！」

▼中國電信推出致敬滿點的《健身環大師》引起網友嘲諷。（圖／翻攝自網路）



綜合外媒報導，中國電信近日推出一款全新遊戲《健身環大師》，可以透過裝置、電視機上設備輕鬆開啟居家運動、健身模式，但這個模式似乎與任天堂的知名遊戲《健身環大冒險》聽起來很類似，但實際上就是「抄級致敬」，不僅玩法一樣、介面非常類似，甚至連人物的模組都懶得改，與《健身環大冒險》如出一轍。

而《健身環大師》相較於《健身環大冒險》，價格直接翻倍，以998人民幣販售（約台幣4,500），相較於《健身環大冒險》遊戲+健身環僅要2000，價格更是尊爵不凡，但官方也表示，可以透過「綁約」的方式進行購買，36個月合約每個月僅需要25元人民幣。

對此，不少玩家看到宣傳片後都紛紛表示，「這個你說沒抄我不信」、「太明顯了哥哥」、「到底有多愛任天堂」