新年動漫第一展《膽大黨》快閃店登台！高速婆婆巨大氣偶追你跑

記者楊智仁／綜合報導

掀起話題討論的超人氣動畫《膽大黨》將與 FANFANS 粉粉攜手，即日起至2025年2月6日推出期間限定快閃店，於松山文創園區的藝異空間盛大登場。現場將有主題式佈景、經典劇照場景，以及超可愛的獨家限定周邊，不管是外星人否定派還是幽靈否定派，只要是喜歡《膽大黨》的粉絲，一定要把握機會來到現場。

▼《膽大黨》限定快閃店。（圖／官方提供）

進入快閃店同時，多張經典劇照牆瞬間映入眼簾，沉浸欣賞《膽大黨》獨特鮮明的世界觀以及豐富大膽的潮流色彩。不只精彩的劇照牆，蝦蛄星人將乳牛帶回UFO的立體佈景，還原動畫中小桃一行人眼中的視角。本次更特別還原都市傳說高速婆婆的隧道場面，並以高速婆婆真身、生鏽的禁止進入與封鎖線立牌，打造滿滿詭譎氛圍感，可以說是快閃店中必拍的體驗場景。

除了經典佈景外，現場更準備了小桃、厄卡倫、星子、愛羅、寺仁及高速婆婆的 1：1 角色立牌，展現角色們戰鬥及變身時的帥氣模樣。牆面上還有賽伯星人、身手矯健長髮女等，動畫中出現的外星人與幽靈們一同齊聚，帶領大家參觀快閃店。更有超萌的高速婆婆大型氣偶，多樣主題佈景等著粉絲們一同來打卡互動。

相信有看動畫的粉絲們一定常常注意到，女主角小桃身上的衣服總有各種不同的可愛圖樣，本次 FANFANS 粉粉特別將小桃衣服的圖樣，以及角色們代表性的圖案運用在服飾周邊上，像是幽靈 OBAKE 款式的 T-SHIRT；袖子細節展現賽伯星人象徵性圖騰的大學T；高速婆婆棒球外套，及雙腳不同樣式的幽靈／宇宙人否定派襪子，從穿搭開始打造膽大黨特有的潮流感。

《膽大黨》期間限定快閃店 活動資訊

活動日期｜2024年12月31日－2025年2月6日

營業時間｜10:00 - 18:00

※12月31日 10:00 - 10:50為媒體時段，11:00後開放一般民眾進場

活動地點｜松山文創園區 藝異空間

活動地址｜台北市信義區光復南路133號