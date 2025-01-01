賣同人誌40年沒賺過錢　70歲攤主吐心聲：這是興趣...會堅持下去

記者楊智仁／綜合報導

日本最大規模的同人場次 「Comic Market 105（C105）」總是吸引無數同人創作者 & Coser 集結，不分性別年齡，大家擁有的是對於動漫遊戲熱愛的心，根據日媒報導，有位 70 多歲的年長男性已連續 40 年親自編輯並販售自己的同人誌，消息一出再度成為活動討論焦點。

▼70歲攤主每年堅持販售自己的同人誌。（圖／翻攝自@nikkei）

其實這是前幾屆的新聞，不過伴隨著兩天前剛結束的 C105，日本經濟新聞再次發布還是讓不少人感到暖心，來自東京都杉並區的藤本孝人（74歲）已連續約 40 年親自編輯並販售自己的同人誌，從早上 9 點開始設置自己的攤位，儘管每次都面臨約 10 萬日元虧損，但他淡然表示，「這是我的興趣，因為喜歡所以會繼續下去。」

即使面對酷暑寒冬，這位堅持多年興趣的長者依然不氣餒，感人精神也讓網友紛紛表示，「賣一輩子」、「太偉大了」、「回歸同人展初心」、「滿滿的敬意，真愛無價呀。」Comic Market 人氣可說是每年都在增加，剛結束的 C105 兩日共吸引約 30 萬人次入場，比前一屆多了 4 萬人，也是因為這些熱愛、堅持自己興趣的參展者，才讓活動越來越精彩。