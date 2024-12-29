《傳說對決》BMG闆妹戰隊惜敗亞軍　泰國強權BAC快攻戰術血洗4：0勝

記者蘇晟彥／胡志明報導

《傳說對決》AIC 2024國際賽由RPL賽區王者BAC及一路從敗部打到最終戰場的BMG碰頭，兩隊將爭取本屆冠軍頭銜及20萬美金（約台幣600萬）獎金。對此，BMG並未延續下午手感，被BAC以快攻戰術狠狠將節奏掐住，最終被4：0血洗敗陣，獲得本屆AIC亞軍及10萬美金獎金。

▼BMG最終在冠軍賽敗陣，以0：4輸給BAC，惜獲亞軍。（圖／記者蘇晟彥攝）





本屆AIC 2024選在越南胡志明市西貢會議中心舉辦，進入四強的隊伍將在決賽舞台上碰頭，最終由勝部組的BAC對上敗部組BMG，勝者將獲得冠軍頭銜及20萬美金獎金。對此，BMG在上屆APL已經獲得冠軍，再次踏上最終決賽舞台著實有點緊張，在賽前時不少隊員就認為「BAC太難打」。

正面交鋒時，在BAC展開絕對的宰制力，幾乎都是以快攻的方式將節奏掐住，BMG完全沒有還手的能力，最終BAC以及為快速、總遊戲時長不超過1小時的時間取勝，BMG最終止步在亞軍，獲得10萬美金獎金。

▼Neil在現場受到很多粉絲喜愛。



GAME1:BAC勝

BMG選出夸克、娜塔亞組合對戰BAC的100%勝率瀾，雙方開局五人集結中路，而BAC先將把BMG夸克勾到留住成功擊殺，隨後兩邊爆發激烈團戰，BMG Kawhi筱清更是單殺對方龍馬。中期雙方你來我往，由BAC逐漸取得巨大優勢，而BMG也漸漸底擋不住BAC猛烈的進攻，BAC 一路直攻中路高地後，10分鐘內拿下首勝，比數 1:0。

GAME2:BAC勝

前期雙方你來我往互相消耗血量，隨後BAC拿到了魔龍凱撒將優勢擴大，並搭配轉線攻勢逐漸攻破BMG中路和魔龍路外塔。中期BAC更漸漸擴大優勢擊殺BMG，並陸續拿下物件，順勢靠著暗影凱撒拿下BMG的上下高地塔，緊接著利用三路兵線同時推進，直攻BMG主堡，15分鐘內結束比賽拿下第二局勝利，比數2:0。