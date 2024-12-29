訓練家快衝「寶可夢風味糖」超商登場：三款包裝、八種角色等收服

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮旗下食玩事業部與 Pokémon 合作，推出 CHARA PAKI 食玩系列新品「寶可夢可可風味糖」，目前已在全台 7-11 獨家限定上市， 2025 年 1 月起還有更多優惠。萬代南夢宮 CHARA PAKI 系列糖果主打能夠邊吃邊玩，新品「寶可夢可可風味糖」共有皮卡丘、新葉喵、噴火龍 3 大角色現身療癒包裝，脆米顆粒口感的板巧克力更隱藏 8 款超人氣寶可夢等訓練家來收服。

▼萬代食玩系列新品「寶可夢可可風味糖」。（圖／萬代提供）

寶可夢伴隨許多人的成長，與各式寶可夢踏上偉大的冒險旅程都曾是大家的童年幻想，如今這些熟悉的角色將化身糖果，在新的一年為消費者帶來全新的美味體驗。萬代南夢宮旗下食玩事業部推出的原創糖果 CHARA PAKI 系列，讓訓練家享用的同時挑戰完整剝下巧克力中心的角色，自推出以來引發消費者搶購，即日起更推出「寶可夢可可風味糖」，外包裝包含皮卡丘、新葉喵和噴火龍 3 款角色，獨家現身全台 7-11 便利商店。

打開包裝後，才會揭曉究竟是哪隻寶可夢將被你收服，成為你的新夥伴，全系列共有 8 種不同寶可夢角色造型的巧克力等收集，過年期間與親友團聚，還能增加開盲盒的樂趣。「寶可夢可可風味糖」以白巧克力及巧克力夾心為基底，甜蜜的焦糖風味刻畫角色細節，經典的精靈球則以酸甜交織的草莓風味呈現，仔細觀察還能夠看到各角色屬性的圖樣隱藏其中，再加上多層次的風味搭配脆米顆粒讓口感更加豐富。

全新「寶可夢可可風味糖」匯聚 8 款不同進化程度的寶可夢，包括蒼炎刃鬼、謎擬 Q、巨鉗螳螂等角色，更有 3 種不同困難度等級的關卡設計，等待訓練家的挑戰與征服，更可成為過年期間親友團聚的最佳遊戲：

l 困難度 1：包含新葉喵、莫魯貝可（滿腹花紋）、蒼炎刃鬼，共 3 款角色等你來挑戰。

l 困難度 2：皮卡丘、謎擬 Q、路卡利歐擔任困難度 2 的關主，角色的雙耳和尾巴更考驗玩家的細心。

l 困難度 3：外型滿滿細節的噴火龍及巨鉗螳螂則成為「寶可夢可可風味糖」最困難等級的代表，考驗訓練家的耐心及毅力。