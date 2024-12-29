ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

訓練家快衝「寶可夢風味糖」超商登場：三款包裝、八種角色等收服

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮旗下食玩事業部與 Pokémon 合作，推出 CHARA PAKI 食玩系列新品「寶可夢可可風味糖」，目前已在全台 7-11 獨家限定上市， 2025 年 1 月起還有更多優惠。萬代南夢宮 CHARA PAKI 系列糖果主打能夠邊吃邊玩，新品「寶可夢可可風味糖」共有皮卡丘、新葉喵、噴火龍 3 大角色現身療癒包裝，脆米顆粒口感的板巧克力更隱藏 8 款超人氣寶可夢等訓練家來收服。

▼萬代食玩系列新品「寶可夢可可風味糖」。（圖／萬代提供）▲▼萬代寶可夢風味糖。（圖／萬代提供）

寶可夢伴隨許多人的成長，與各式寶可夢踏上偉大的冒險旅程都曾是大家的童年幻想，如今這些熟悉的角色將化身糖果，在新的一年為消費者帶來全新的美味體驗。萬代南夢宮旗下食玩事業部推出的原創糖果 CHARA PAKI 系列，讓訓練家享用的同時挑戰完整剝下巧克力中心的角色，自推出以來引發消費者搶購，即日起更推出「寶可夢可可風味糖」，外包裝包含皮卡丘、新葉喵和噴火龍 3 款角色，獨家現身全台 7-11 便利商店。

▲▼萬代寶可夢風味糖。（圖／萬代提供）▲▼萬代寶可夢風味糖。（圖／萬代提供）

打開包裝後，才會揭曉究竟是哪隻寶可夢將被你收服，成為你的新夥伴，全系列共有 8 種不同寶可夢角色造型的巧克力等收集，過年期間與親友團聚，還能增加開盲盒的樂趣。「寶可夢可可風味糖」以白巧克力及巧克力夾心為基底，甜蜜的焦糖風味刻畫角色細節，經典的精靈球則以酸甜交織的草莓風味呈現，仔細觀察還能夠看到各角色屬性的圖樣隱藏其中，再加上多層次的風味搭配脆米顆粒讓口感更加豐富。

▲▼萬代寶可夢風味糖。（圖／萬代提供）▲▼萬代寶可夢風味糖。（圖／萬代提供）▲▼萬代寶可夢風味糖。（圖／萬代提供）

全新「寶可夢可可風味糖」匯聚 8 款不同進化程度的寶可夢，包括蒼炎刃鬼、謎擬 Q、巨鉗螳螂等角色，更有 3 種不同困難度等級的關卡設計，等待訓練家的挑戰與征服，更可成為過年期間親友團聚的最佳遊戲：

l 困難度 1：包含新葉喵、莫魯貝可（滿腹花紋）、蒼炎刃鬼，共 3 款角色等你來挑戰。

l 困難度 2：皮卡丘、謎擬 Q、路卡利歐擔任困難度 2 的關主，角色的雙耳和尾巴更考驗玩家的細心。

l 困難度 3：外型滿滿細節的噴火龍及巨鉗螳螂則成為「寶可夢可可風味糖」最困難等級的代表，考驗訓練家的耐心及毅力。

▲▼萬代寶可夢風味糖。（圖／萬代提供）

關鍵字：寶可夢

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

訓練家快衝「寶可夢風味糖」超商登場：三款包裝、八種角色等收服

劇場版《進擊的巨人》史詩終戰登大銀幕！台灣特映會粉絲哭成淚海

《傳說對決》BMG遇亂流挺住　「讓三追四」反打泰國晉級

史丹利諷統神「沒運動家精神愛賴皮」　粉絲暴怒：現在誰是肥豬

《傳說對決》主播賽評「AIC四強預測」一次看　喊話BMG：平常心就好

《傳說對決》GCS最後希望BMG賽前訪　認「BAC太強很難打」

專訪／傳奇落幕！Maple細數10年峽谷生涯：拼盡全力已無遺憾

台北電玩展Indie House平面圖公開　史上最大規模人潮上看36萬

統神答應「蹦闆給200萬」再打一場　寵粉喜喊：100萬給粉絲

成人作《緣之空》明年登Steam　兄妹禁斷戀愛再現「玄關之戰」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

史丹利嗆統神「沒運動家精神」

《進擊的巨人》史詩終戰登大銀幕

《傳說對決》BMG遇亂流挺住

台北電玩展Indie House平面圖公開

專訪／傳奇落幕！Maple細數10年峽谷生涯

《七龍珠》X UNIQLO聯名服飾

「寶可夢風味糖」超商登場

統神答應「蹦闆給200萬」再打

米砂大尺度狼人殺「天亮少一件」

《傳說對決》AIC四強預測

最新新聞

「寶可夢風味糖」超商登場

《進擊的巨人》史詩終戰登大銀幕

《傳說對決》BMG遇亂流挺住

史丹利嗆統神「沒運動家精神」

《傳說對決》AIC四強預測

《傳說對決》GCS最後希望BMG訪

專訪／傳奇落幕！Maple細數10年峽谷生涯

台北電玩展Indie House平面圖公開

統神答應「蹦闆給200萬」再打

成人作《緣之空》明年登Steam

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366