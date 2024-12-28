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《傳說對決》主播賽評「AIC四強預測」一次看　喊話BMG：平常心就好

記者蘇晟彥／胡志明報導

《傳說對決》AIC 2024國際賽最後四強賽將在28、29日正式在越南西貢會議中心開戰，今年主播、賽評團由邊緣、阿寒、Raby及YR在現場進行轉播，並用他們的吶喊點燃熱情。對此，四位也在比賽正式開始前接受媒體訪問，面對全村最後希望BMG，都大方送上祝福，希望他們延續APL的榮光，繼續替賽區爭取世界賽冠軍的獎盃。

▼今年AIC由（左起）邊緣、阿寒、Raby及YR帶著吶喊到現場進行播報。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 傳說對決,AIC 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在疫情解封後，每到有過國際賽事，總是會有一群主播、賽評跟著選手一起到決賽現場參戰，這次AIC由邊緣、阿寒、Raby及YR代表，YR說，其實2018、19年的時候，有受邀到這邊參加邀請賽，但線下賽最不同的地方就是「非常熱血」，跟站在台灣的轉播台很不一樣，隨著現場的音樂、吶喊，會發現感染力特別強，連帶著在台上播報也會更熱血。

面對這次BMG遭到3隊來自泰國RPL賽區的戰隊夾殺，面對四強排名的預測，Raby給出BMG=FS>BAC>EA的排序，她說「當然是要挺自家賽區」，但FS在這次賽事中打出太多印象深刻的Play，尤其是凱撒路AshEarth的表現非常出色；YR則跟阿寒一樣，給出BMG>BAC>FS>EA，YR認為就像上次APL一樣，沒有人看好BMG奪冠，但最後他們證明自己，BAC則因為是一隻非常元老的隊伍，再加上今年補進了Erez很強的射手，更增添勝算；但在排名上，邊緣則給出不同排序，以自己曾為選手作為出發點，並大讚「凱撒路AshEarth」在這次AIC真的非常強，因此還是認為FS將會比BMG更有勝算奪下冠軍。

 
 

針對RPL賽區，四位主播賽評也點出「值得關注的選手」，Raby也如同前面所說的，FS凱撒路AshEarth表現非常亮眼，非常容易幫隊伍打出破口；阿寒說，BAC魔龍路的Erez算是少數比較沒有弱點的選手，很容易在前期拿下優勢，接著將優勢輻射給其他成員；YR的一票則投給BAC的打野Myra、邊緣則是BAC的凱撒路選手Markky。

面對GCS賽區最後希望BMG，四位也對著BMG喊話，希望他們已經拿過一次冠軍，這次只要好好保持自己，一定是最強、可以順利將冠軍再次奪走，邊緣則特別向可愛喊話，儘管在前面聊了FS、BAC的凱撒路都屬於風格強烈、很有單操的選手，但其實這類型選手在GCS賽區時都已經被可愛「處理過」，希望這次也一樣繼續保持強勢，好好地替隊伍拿下更多優勢。

此外，恩天在賽前接受訪問時，特別提出在近期進行重製、改動的角色「瑪迦」會是一個需要關注的角色，YR跟阿寒則認為，這隻角色要就早點放出來、要就全部Ban掉，主要是出在他的「搖擺位」會增加太多B/P上的不確定性，如果放到第三、四局，會不知道要端什麼角色來處理她。

關鍵字：傳說對決AIC

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