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台北電玩展Indie House平面圖公開　史上最大規模人潮上看36萬

記者楊智仁／綜合報導

2025台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）公開Indie House獨立遊戲專區平面圖，本次共有19國、140家獨立遊戲團隊加入，規模持續躍升、不僅打破往年紀錄，也維持作為全台最大獨立遊戲盛會的領導地位，其中更不乏全球知名的發行商帶來旗下作品，包括日本「集英社遊戲 SHUEISHA GAMES」的像素風冒險遊戲《都市傳說解體中心》、澳洲「Ukiyo Studios」帶來全球銷量破400萬套的《惡魔輪盤》在內，全區共有超過200款優秀的獨立遊戲現場展出。由於展出時間落在假期，官方稍早表示早鳥票4000張票馬上就搶空，加上12歲以下小朋友、台北市南港區居民可以免費入場，門檻有放低，今年預估人潮上看36萬人。

▼2025台北國際電玩展公開平面圖。（圖／官方提供、記者楊智仁攝）▲▼電玩展。（圖／官方提供、記者楊智仁攝）

根據VG Insights統計，獨立遊戲市場近年越發成熟，比起過往的少數作品曇花一現，可以看到更多團隊持續經營、甚至發佈第二款以上的作品，而在TGS展覽中最具國際化的Indie House獨立遊戲專區，本次140家展出團隊中有超過6成來自海外，團隊不遠千里、跨海參與TGS，以台灣做為前進華語市場的最佳起點。其中包括英國「Firefly Studios」將帶來在STEAM上獲得極度好評的經典IP《要塞：決定版》、香港「Eastasiasoft Limited」則展出本月剛上市的地下城RPG《塔樓 Clanpool》，還有西班牙「Omaet Games」以節奏遊戲結合敘事冒險的《The Midnight Barber》，共有76組海外團隊，期待與現場玩家及開發者進行深度交流。

▲▼電玩展。（圖／官方提供）▲▼電玩展。（圖／官方提供）▲▼電玩展。（圖／官方提供）

本土團隊身為地主的熱情亦不遑多讓，「心流遊戲」將展出在海內外獲獎無數的《Bionic Bay: 換影循跡》、每款作品總讓人淚流滿面的「SIGONO」帶來系列新作《OPUS：心相吾山》、「無限連結科技股份有限公司」推出與電影IP聯名的恐怖遊戲《愿 紅衣小女孩》、Dango Games的《手搖飲店模擬器》可以讓玩家一起體驗專屬台灣的手搖飲文化。

▲▼電玩展。（圖／官方提供、記者楊智仁攝）

主辦單位透露，本次Indie House獨立遊戲專區再度與新加坡的「Indie Wavemakers」合作，打造量身定製的現場專訪，讓海內外開發者有更多機會能展現作品魅力，並為玩家帶來國際化的線上節目內容。另外，Indie Game Award 2025的獲獎作品展示區，能夠一次體驗由專業評審團遴選出的最佳獨立遊戲團隊作品；除了多元的展出內容，專區內還有「集元素，抽大獎！」活動，玩家試玩、集齊所需元素，就能參加抽獎，有機會將市價18,880元的PC遊戲便攜式掌機Steam Deck OLED 512GB帶回家。

▲▼電玩展。（圖／官方提供、記者楊智仁攝）▲▼電玩展。（圖／官方提供、記者楊智仁攝）

關鍵字：電玩展

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