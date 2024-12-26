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無限放置手遊《Rogue with the Dead》繁中確定　參戰2025ＴＧＳ

記者蘇晟彥／綜合報導

Room6 工作室宣布，手機戰略RPG遊戲《Rogue with the Dead -亡途轉生》確定將進行製作繁中版，同時將參展2025台北電玩展，遊戲以點陣圖、循環放置作為號招，要在強化士兵的過程中不斷旅行，進行休閒又刺激的冒險。

▲▼ 。（圖／Room 6）

由曾發行《UNREAL LIFE》與《幻影AP》等作品的room6團隊，在近期宣布作品《Rogue with the Dead》將推出繁體中文版，遊戲主打無限循環的全新放置型RPG，玩家將要強化士兵並不斷旅行。這款與眾不同的新遊戲，◆討伐魔王

交付給你的使命是，擔任超過50位士兵的指揮官，打敗位於前方300km處稱霸天下的魔王。
透過完成委託或討伐怪物賺取金錢並提升等級，再藉此強化你的部隊吧。
原則上戰鬥會自動進行，不需繁瑣的操作。你也可以操縱遊戲中的自己參與戰鬥。
士兵死亡後可無數次復活，但玩家自己死亡後，除了神器會保留外，你將失去士兵和金幣等資產，並從最初的森林重新開始。
越往深處頭目就越強大。為了與之對抗，玩家必須收集各式各樣的神器。
透過打敗怪物、完成委託賺取金幣，進而強化士兵並打敗頭目，收集神器吧。

▲▼ 。（圖／Room 6）

◆以點陣圖描繪的奇幻世界與故事
 玩家可以與士兵一起在這個像素藝術世界旅行。與士兵以及嚮導愛莉一起欣賞前往魔王城的旅程吧。
抵達魔王城前將展開一段奇幻故事。嚮導愛莉有著不能告訴任何人的祕密……？世界的祕密將逐漸揭曉。

▍繁體版Facebook粉絲團開跑與慶祝活動開跑

《亡途轉生》的官方Facebook粉絲團正式公開亮相，將提供許多亡途轉生的最新情報、遊戲資訊。同時將舉辦「慶祝繁體版上線活動」，將展開一系列《亡途轉生》社群預熱活動。

關鍵字：手機遊戲RPG點陣圖Room6電玩展

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