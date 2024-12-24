ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《進擊的巨人》快閃店台北登場！五大打卡點再現震撼場面

記者楊智仁／綜合報導

《進擊的巨人》故事已經劃下句點，不過作品中龐大的世界觀以及各種伏筆、反轉還是讓大家印象深刻，至今相關活動及商品持續推出當中，明年完結篇更將登上台灣大銀幕。日前《進擊的巨人：Final Season》快閃店也即將在台北信義 A11 開跑。

▼《進擊的巨人：Final Season》快閃店。（圖／翻攝自進擊的巨人The Final Season 快閃店）▲▼巨人。（圖／翻攝自進擊的巨人The Final Season 快閃店）

《「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》前後篇結合畫面升級，採用 5.1 聲道環繞處裡構築成約 145 分鐘的劇場動畫，11 月限定三周登上日本大銀幕獲得好評。代理商木棉花先前也宣布劇場版「進擊的巨人 完結篇」會在 2025 年 1 月 3 日在台灣上映，準備再度掀起巨人熱潮，而這次「終結地鳴《進擊的巨人：Final Season》快閃店」將於 12 月 27 日於新光三越 台北信義新天地 A11 正式開展。

▲▼巨人。（圖／翻攝自進擊的巨人The Final Season 快閃店）

「終結地鳴《進擊的巨人：Final Season》快閃店」帶來全新五大拍照打卡點，有著調查兵團以及超大型巨人為首的六位巨人「巨人打卡區」，各個名場面以及「艾連、米卡莎、兵長」等帥氣角色全集結，現場近 60 款最新周邊包含：夕陽下的艾連與里維「組合立牌」、九大巨人「盲抽壓克力立牌」，同時設有「決戰大扭蛋」等著巨人迷試手氣。

▲▼巨人。（圖／翻攝自進擊的巨人The Final Season 快閃店）▲▼巨人。（圖／翻攝自進擊的巨人The Final Season 快閃店）▲▼巨人。（圖／翻攝自進擊的巨人The Final Season 快閃店）

【進擊的巨人 The Final Season 快閃店】

展覽日期：2024年 12 月 27 日～2025 年 2 月 16 日
展覽地點： 台北市信義區松壽路11號6F（新光三越 台北信義新天地A11

▲▼巨人。（圖／翻攝自進擊的巨人The Final Season 快閃店）

關鍵字：進擊的巨人

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

《進擊的巨人》快閃店台北登場！五大打卡點再現震撼場面

2024遊戲市場總價值高達1843億　台灣手遊全球消費金額第6名

央視揭「網遊限玩令」漏洞　A股遊戲股大跌

「柯南、排球少年」動畫電影表現佳！東寶年度票房衝破900億

《幻獸帕魯》超佛資料片「天墜之地」更新　創13萬同時在線

30年前戀愛喜劇繼續上演！新版《亂馬1／2》動畫製作第二季

「白雪主題」登台北寶可夢中心　阿羅拉六尾、冰伊布商品陪過冬

《七龍珠》X UNIQLO聯名服台灣將上市　小悟空持如意棒還原經典

《航海王》跨界合作NBA湖人隊　魯夫穿紫金戰袍帥氣灌籃

MSI電競掌機 Claw 8 AI+開放預購　全新升級人體工學打造精準體驗

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《七龍珠》X UNIQLO聯名服飾

「白雪主題」登台北寶可夢中心

直擊／統神親哥哥國動到場了！

拳上2024舉牌女郎辣翻網　甜美性感照曝光

《幻獸帕魯》資料片天墜之地更新

2024遊戲市場總價值高達1843億

快訊／蹦闆道歉了

《拳上》主辦Po11喊：不會就這麼算了

《航海王》跨界合作NBA湖人隊

東寶年度票房破900億、動畫表現佳

最新新聞

《進擊的巨人》快閃店台北登場

2024遊戲市場總價值高達1843億

央視揭「網遊限玩令」漏洞　A股遊戲股大跌

東寶年度票房破900億、動畫表現佳

《幻獸帕魯》資料片天墜之地更新

新版《亂馬1／2》動畫製作第二季

「白雪主題」登台北寶可夢中心

《七龍珠》X UNIQLO聯名服飾

《航海王》跨界合作NBA湖人隊

MSI電競掌機 Claw 8 AI+開放預購

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366