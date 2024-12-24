《進擊的巨人》快閃店台北登場！五大打卡點再現震撼場面

記者楊智仁／綜合報導

《進擊的巨人》故事已經劃下句點，不過作品中龐大的世界觀以及各種伏筆、反轉還是讓大家印象深刻，至今相關活動及商品持續推出當中，明年完結篇更將登上台灣大銀幕。日前《進擊的巨人：Final Season》快閃店也即將在台北信義 A11 開跑。

▼《進擊的巨人：Final Season》快閃店。（圖／翻攝自進擊的巨人The Final Season 快閃店）

《「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》前後篇結合畫面升級，採用 5.1 聲道環繞處裡構築成約 145 分鐘的劇場動畫，11 月限定三周登上日本大銀幕獲得好評。代理商木棉花先前也宣布劇場版「進擊的巨人 完結篇」會在 2025 年 1 月 3 日在台灣上映，準備再度掀起巨人熱潮，而這次「終結地鳴《進擊的巨人：Final Season》快閃店」將於 12 月 27 日於新光三越 台北信義新天地 A11 正式開展。

「終結地鳴《進擊的巨人：Final Season》快閃店」帶來全新五大拍照打卡點，有著調查兵團以及超大型巨人為首的六位巨人「巨人打卡區」，各個名場面以及「艾連、米卡莎、兵長」等帥氣角色全集結，現場近 60 款最新周邊包含：夕陽下的艾連與里維「組合立牌」、九大巨人「盲抽壓克力立牌」，同時設有「決戰大扭蛋」等著巨人迷試手氣。

【進擊的巨人 The Final Season 快閃店】

展覽日期：2024年 12 月 27 日～2025 年 2 月 16 日

展覽地點： 台北市信義區松壽路11號6F（新光三越 台北信義新天地A11