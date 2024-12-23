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《七龍珠》X UNIQLO聯名服台灣將上市　小悟空持如意棒還原經典

記者楊智仁／綜合報導

全球服飾零售品牌 UNIQLO 過去就時常與人氣動漫作品連動，歲末年終之時，集結大家耳熟能詳的兒時回憶，推出Keith Haring x Coca-Cola® UT、《芝麻街》聯名UT、七龍珠 / 七龍珠 DAIMA UT，一起重溫美好時光。

▼七龍珠 / 七龍珠 DAIMA UT。（圖／UQ提供）▲▼七龍珠。（圖／UQ提供）

UNIQLO聯名跨時代人氣經典動畫《七龍珠》，搭配最新作品《七龍珠 DAIMA 》推出全新UT系列，《七龍珠 DAIMA 》從人物設定、故事劇情皆由原作者鳥山明親自創作，更是為了紀念該作連載40周年的特別篇章，本次聯名UT不僅包含最新《七龍珠 DAIMA 》的多種設計圖騰，描述悟空一行人以兒時身軀展開一系列冒險之旅，更有經典之作《七龍珠》的動畫圖案設計。全新七龍珠 / 七龍珠 DAIMA UT包含4款成人短袖印花T恤以及3款童裝短袖印花T恤，讓全家大小一同換上萌趣親子裝，盡情回味《七龍珠》帶給粉絲的無限美好回憶。

▲▼七龍珠。（圖／UQ提供）▲▼七龍珠。（圖／UQ提供）▲▼七龍珠。（圖／UQ提供）

【七龍珠 / 七龍珠 DAIMA UT販售資訊】

上市日期：2024/12/30（一）
商品系列：全系列共7款
4款成人UT 售價NT$590
3款童裝UT 售價NT$390

▲▼七龍珠。（圖／UQ提供）▲▼七龍珠。（圖／UQ提供）▲▼七龍珠。（圖／UQ提供）

關鍵字：七龍珠

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