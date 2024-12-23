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「鏈鋸人」劇場版人氣超高、「我英」動畫邁終章！Jump續作一次看

記者楊智仁／綜合報導

「Jump Festa 2025」公開許多人氣作品動畫相關情報，除了前述報導已整理過「「間諜家家酒、膽大黨、咒術迴戰」之外，包含「我的英雄學院、鏈鋸人、怪獸8號、青春之箱、魔都精兵的奴隸、我與機器子...」等也都宣布續作資訊，接下來就讓我們一起看看這次「Jump Festa 2025」所公布內容。

▼「我英、鏈鋸人」動畫續作明年登場。（圖／翻攝自推特） ▲▼我英、鏈鋸人、怪獸8號。（圖／翻攝自推特）

首先是藤本樹黑暗奇幻作品所改編的《鏈鋸人》，動畫 2022 年播出後引起不小迴響，接下來「蕾潔篇」可說是粉絲們最期待篇章，一段關於淀治與少女的愛情故事，如今官方確定《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》會在 2025 年上映，劇場版特報公開短短 1 天在 YouTube 上就已經突破 400 萬觀看。

緊接著是「我的英雄學院 最終季」，隨著連載在 2024 年 8 月劃下句點，動畫也慢慢接近尾聲，這 10 年來我英為大家帶來許多精彩且熱血的戰鬥，動畫「我的英雄學院 最終季」確定 2025 年秋季開播；《怪獸8號》這部於「少年JUMP+」上點閱數超過 6 億次作品，今年 4 月動畫第一季放送結束後沒讓大家等太久，第二季 2025 年 7 月開播，看卡夫卡與防衛隊們如何守護遭到怪獸侵襲的世界。

▲▼我英、鏈鋸人、怪獸8號。（圖／翻攝自推特）

今年秋季最青春戀愛番《青春之箱》下個季度將在 1 月 2 日播出，隨著兩位女主角意識到自己的情感，讓動畫討論度繼續提升，日前官方釋出宣傳影片及視覺圖，新角色「守屋菖蒲」由市之瀨加那負責聲演；福利滿滿《魔都精兵的奴隸》動畫第一季獲得好評，第二季「山城戀」確定由人氣聲優花澤香菜詮釋；《我與機器子》憑藉著吐槽滿點、致敬神作的橋段貢獻多次神回，《劇場版 我與機器子》目前預定 2025 年 4 月 18 日上映，聲優也是相當大咖，《航海王》中為魯夫配音的田中真弓聲演「王道戰鬥世界線的機器子」一角。

關鍵字：鏈鋸人怪獸8號我的英雄學院

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