《航海王》佛朗基新聲優公布！曾演「哆啦A夢、咒術迴戰」人氣角色

記者楊智仁／綜合報導

《航海王 One Piece》中飾演草帽一夥船工「佛朗基」的聲優矢尾一樹（65歲）宣布卸下角色，告別他長達近 20 年的佛朗基配音工作，先前官方也正式宣布新任聲優將由 34 歲的木村昴接棒演出，在「Jump Festa 2025」通過直播完成了交接儀式。

▼航海王「佛朗基」新聲優公布。（圖／翻攝自@GiantSUBAru推特）

木村昴身穿花襯衫、紅短褲與T恤亮相舞台向觀眾打招呼，活動中矢尾一樹向木村傳授佛朗基的招牌台詞、語氣與招式，場面熱鬧非凡。活動尾聲，作者尾田榮一郎也傳遞了感人訊息，他表示，「矢尾先生！感謝您長久以來飾演佛朗基，無論身在何處，您永遠是我們的夥伴。」隨後他補充道，「昴先生，接下來就拜託您了。」

自 2005 年登場以來，佛朗基一角由聲優矢尾一樹演繹長達 19 年。他於本月宣布畢業，並在個人X平台上寫道，「悲傷的離別還是到來了，與陪伴我人生近四分之一世紀的夥伴告別。」新接任的木村昴以人氣動畫《哆啦A夢》中飾演胖虎一角廣為人知，還擔任《催眠麥克風》的山田一郎、《咒術迴戰》的東堂葵等多部人氣角色的聲優。