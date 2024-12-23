《間諜家家酒》第三季開播時間確定　網興奮：女兒回來了

記者楊智仁／綜合報導

《SPY x FAMILY 間諜家家酒》自從 2022 年推出後迅速成為霸權，超可愛安妮亞讓世界掀起一股「女兒」熱潮。等待許久後，日前官方終於帶來好消息，《間諜家家酒》第三季確定會在 2025 年 10 月開播，讓不少粉絲相當期待。

▼《間諜家家酒》第三季明年開播。（圖／翻攝自木棉花）

風靡全球的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》融合間諜與家庭溫馨日常，可愛又爆笑喜劇是許多觀眾每周精神糧食。動畫播出後，安妮亞幾乎已成為國民女兒，各種顏藝、互動融化所有粉絲。第二季於 2023 年播出後《間諜家家酒》討論度依舊不減，郵輪篇緊湊且精彩的戰鬥場景讓粉絲們感受約兒魅力；不僅如此 2024 年初登上台灣大銀幕的《SPY×FAMILY CODE: White》繳出 1.2 億台幣票房好成績，可以說是今年最熱門動畫劇場版之一。

昨日「Jump Festa 2025」的舞台活動，官方確定《間諜家家酒》第三季確定會在 2025 年 10 月開播，並同步釋出安妮亞還有彭德可愛視覺圖，消息一出網友們則紛紛表示，「哇哭哇哭」、「明年又有動力了」、「7 月膽大黨、10 月家家酒完美」、「還要等好久，第三季出來要再從頭看一次！」