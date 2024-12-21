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拳上直擊／陳念琴大讚統神有毅力　蹦闆嗆「今晚殺豬」曝想騎豬進場

記者蘇晟彥／台北報導

《拳上2024》21日晚間開打，主辦單位邀請拳擊國手黃筱雯、陳念琴、賴主恩及甘家葳到場觀賽，在賽前他們也簡短接受媒體採訪，陳念琴指出，有看過兩人訓練的影片，也對統神持之以恆、繼續運動抱持高度讚賞，並大讚他「真的很有毅力」；而統神、蹦闆在賽前最後受訪，蹦闆也意外曝光原本要騎豬進場、上演「今晚殺豬」，但怕引起爭議最後沒有這樣做。

▼拳擊國手們也到現場觀賽。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 拳上2024-合照。（圖／記者黃克翔攝）

《拳上2024》以去年不同，今年在主秀前，大多數都是以職業選手賽事進行，因此主秀統神、蹦闆約會在11點左右，皆在韓國饒舌天王Loco演唱後面登場，對此，去年鍾培生、Toyz開場以超酸方式登場，對比今年，統神則說今年會有一些「小表演」但自認沒有那麼有趣，不會那麼誇張；蹦闆則意外曝光原本要上演「今晚殺豬」，想要騎一隻豬進場，但怕動保團體抗議，最後沒有進行。

此外，主辦單位也邀請拳擊國手們到場觀看，包含黃筱雯、陳念琴、賴主恩及甘家葳都到場觀賽，四位在賽前也簡單接受媒體訪問，針對主秀兩人的拳擊手套磅數不同，陳念琴也解釋，主要是因為量級關係，為了公平才會這樣配置，她也表示自己有看過兩位選手練習影片，覺得他們非常有毅力，這已經直逼職業選手的訓練量，同時她也大讚統神「很有毅力」，能在這麼高強度的訓練堅持下來。

▲▼ 拳上2024-統神（張嘉航） 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 拳上2024-蹦闆。（圖／記者黃克翔攝）

此外，《拳上2024》也開放線上直播，觀看可至Hami Video購買線上票。

關鍵字：拳上影音

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