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CAPCOM POP-UP快閃店首次來台獵人狂喜　奇怪龍Q版娃娃開場就秒殺

記者蘇晟彥／台北報導

由發行、代理商傑仕登開設的卡普空快閃店「CAPCOM POP-UP Store in Taiwan」 20日開始在台北車站Y區地下街第5、6廣場舉辦為期十天的快閃，將分成2間店面進行販售，分別販賣不同項目。《ETtoday遊戲雲》也搶先帶讀者直擊現場商品，但由於獵人們太過踴躍，部分商品開場就秒殺，接下來幾天會少量補貨，其中以「Capcoron 絨毛玩偶 奇怪龍」受到熱烈歡迎。

▼Capcoron 絨毛玩偶 奇怪龍開店不久後就遭到秒殺。（圖／JUSTDAN提供）

▲▼ 。（圖／JUSTDAN提供）

▲▼ CAPCOM POP-UP,快閃店 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次為「CAPCOM POP-UP Store」首次來台快閃，將為期10天在台北車站Y區地下街販售CAPCOM相關周邊。快閃店位在兩個地點，分別是Y17、Y15口（普雷伊附近）。

在Y15外觀以CAPCOM眾角色、經典配色作為裝置，進去就可以看到「Capcoron 絨毛玩偶」塔，其中以奇怪龍最受歡迎，記者在接近1點到場時已經售光，此外，還有包含《逆轉裁判》、《魔物獵人》的一些文具類型周邊，此外，「CAPCOM STORE 急救噴霧造型瓶」也是在這邊可以買到，但跟奇怪龍一樣也是熱賣商品，記得要提早來搶購喔！

▲▼ CAPCOM POP-UP,快閃店 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ CAPCOM POP-UP,快閃店 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在Y17以魔物獵人做為大宗，包含「《魔物獵人》 20 週年 1/1 金色肉墊枕」、「MH20 週年 BEST SELECTION」模型、「魔物獵人皮革筆記本」、VOXENATION立體像素娃娃等等，在這次逛下來普遍覺得價格沒有因為來台灣快閃「高貴起來」，都算是滿親民的價格。

「CAPCOM POP-UP Store in Taiwan」活動資訊

活動名稱：CAPCOM POP-UP Store in Taiwan
活動地點：台北Y區地下街5號廣場&6號廣場
活動時間：2024年12/20(五)~12/29(日)

▲▼ CAPCOM POP-UP,快閃店 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ CAPCOM POP-UP,快閃店 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ CAPCOM POP-UP,快閃店 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ CAPCOM POP-UP,快閃店 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ CAPCOM POP-UP,快閃店 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：CAPCOM快閃店

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