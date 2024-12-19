暴雪公佈2024年數據公開　1.7兆惡魔被擊殺、總遊玩時數83.4億

記者蘇晟彥／綜合報導

2024各種數據榜單公佈，暴雪也分享旗下遊戲之「2024 年統計資料」，其中在《暗黑破壞神4》共有1.7兆惡魔被擊殺；所有平台、遊戲累計總遊玩時數超過83.4 億小時，總裁Johanna Faries 表示，期盼在展望未來同時，可以繼續跟玩家創造歡樂與回憶。

2024 年統計資料*

・所有遊戲與平台累計總遊玩時數：83.4 億小時

○ 等於 952,055 年，足夠讓一個人走路環球 100 萬次！

・ Battle.net

○ 傳送超過 3.78 億則訊息：如果讀一則訊息需要 5 秒，那要不間斷地讀 60 年才能看完所有訊息。

《魔獸爭霸》

・《魔獸世界》

○ 擊殺超過 45 億隻蜘蛛/奈幽蟲族：這麼多蜘蛛的重量加起來大約有 45,359 公斤，等於一隻北太平洋藍鯨的重量。

・《魔獸兵團》

○ 打出超過 4 億個塞納里奧家族迷你棋：相當於在整座亞馬遜雨林裡，每 1,000 棵樹中就有一個塞納里奧！

・ 《爐石戰記》

○ 英雄戰場打出39 億個魚人：這個魚人數比美國、中國、印度和整個歐洲加起來的人數還多。呣咕嚕咕嚕！

《暗黑破壞神》

• 《暗黑破壞神 IV》

○ 擊殺超過 1.7 兆惡魔：這數量幾乎是地球上馴化的蜜蜂總數！（只差幾千萬！）

・《暗黑破壞神 永生不朽》

○ 4.8 億玩家於遊戲中死亡**：如果把 4.8 億台智慧型手機平放疊在一起，高度會超過 3,700 公里，足以到達地球大氣層的最外層！

《鬥陣特攻》

・2024 年的全新交鋒地圖 — 花岡與阿努比斯的王座，總計遊戲時間超過 203 年 11 個月 4 天：這個時間足以讓我們往返海王星 8 趟以上。