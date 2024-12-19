ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

暴雪公佈2024年數據公開　1.7兆惡魔被擊殺、總遊玩時數83.4億

記者蘇晟彥／綜合報導

2024各種數據榜單公佈，暴雪也分享旗下遊戲之「2024 年統計資料」，其中在《暗黑破壞神4》共有1.7兆惡魔被擊殺；所有平台、遊戲累計總遊玩時數超過83.4 億小時，總裁Johanna Faries 表示，期盼在展望未來同時，可以繼續跟玩家創造歡樂與回憶。

▲▼

2024 年統計資料*
所有遊戲與平台累計總遊玩時數：83.4 億小時
○ 等於 952,055 年，足夠讓一個人走路環球 100 萬次！
・ Battle.net
○ 傳送超過 3.78 億則訊息：如果讀一則訊息需要 5 秒，那要不間斷地讀 60 年才能看完所有訊息。
《魔獸爭霸》
・《魔獸世界》
○ 擊殺超過 45 億隻蜘蛛/奈幽蟲族：這麼多蜘蛛的重量加起來大約有 45,359 公斤，等於一隻北太平洋藍鯨的重量。
・《魔獸兵團》
○ 打出超過 4 億個塞納里奧家族迷你棋：相當於在整座亞馬遜雨林裡，每 1,000 棵樹中就有一個塞納里奧！
・ 《爐石戰記》
○ 英雄戰場打出39 億個魚人：這個魚人數比美國、中國、印度和整個歐洲加起來的人數還多。呣咕嚕咕嚕！
《暗黑破壞神》
• 《暗黑破壞神 IV》
擊殺超過 1.7 兆惡魔：這數量幾乎是地球上馴化的蜜蜂總數！（只差幾千萬！）
・《暗黑破壞神 永生不朽》
○ 4.8 億玩家於遊戲中死亡**：如果把 4.8 億台智慧型手機平放疊在一起，高度會超過 3,700 公里，足以到達地球大氣層的最外層！
《鬥陣特攻》
・2024 年的全新交鋒地圖 — 花岡與阿努比斯的王座，總計遊戲時間超過 203 年 11 個月 4 天：這個時間足以讓我們往返海王星 8 趟以上。

關鍵字：暴雪遊戲數據暗黑破壞神魔獸世界爐石戰記

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

暴雪公佈2024年數據公開　1.7兆惡魔被擊殺、總遊玩時數83.4億

索尼500億收購角川股份成最大股東　簽署協議「預改編IP成電影」

「輝夜姬」聲優小原好美登台北動漫節！超愛台灣連PO五部影片

《刀劍神域》3D手遊維修一整年重啟服務　玩家：竟然還有呼吸

NBA黃蜂「假送小球迷PS5」...鏡頭不在秒收回炎上　球團道歉了

馬斯克玩《流亡黯道2》遭疑開掛被踢下線　本人笑：我操作太好

《鬼滅之刃》快閃店台北登場！六大區與柱合照、禰豆子可愛周邊必收

野獸國推出《魷魚遊戲2》限定周邊　揪玩家「來店射一發」

萬代Steam特賣開跑最低2.5折優惠　「刀劍、艾爾登法環」加入品項

Chovy回顧世界賽「Faker真的很強」　看奪冠關鍵操作深受啟發

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《刀劍神域 火線爭戰》維修一整年重啟服務

統神蹦闆將決戰　兩人認真到瘋狂

NBA黃蜂「假裝送PS5」騙小球迷炎上

不畏10度低溫千人湧《新楓之谷》楓潮派對

暴雪公佈2024年數據公開

《鬼滅之刃》快閃店台北登場

米砂大尺度狼人殺「天亮少一件」

索尼500億收購角川股份成大股東

《蠟筆小新》最新電影明年上映

《奧術》范德爾到底是哪隻英雄？

最新新聞

暴雪公佈2024年數據公開

索尼500億收購角川股份成大股東

「輝夜姬」聲優小原好美登台北動漫節

《刀劍神域 火線爭戰》維修一整年重啟服務

NBA黃蜂「假裝送PS5」騙小球迷炎上

馬斯克玩《流亡黯道2》遭疑開掛被踢下線

《鬼滅之刃》快閃店台北登場

野獸國推出《魷魚遊戲2》周邊

萬代Steam特賣開跑最低2.5折優惠

Chovy回顧世界賽「Faker真的很強」

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366