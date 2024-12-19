《刀劍神域》3D手遊維修一整年重啟服務　玩家：竟然還有呼吸

記者楊智仁／綜合報導

由萬代南夢宮開發 3D 動作手遊《刀劍神域 火線爭戰》，2022 年伴隨著動畫 10 周年登場引起不小關注。不過後續官方宣布遊戲進入長期維護，而且時間竟長達一年讓不少粉絲傻眼。經過漫長等待，《刀劍神域 火線爭戰》已經在本周重啟服務。

▼《刀劍神域 火線爭戰》重啟服務。（圖／翻攝自刀劍神域 火線爭戰）

3D 動作手遊《刀劍神域 火線爭戰》，集結各動畫系列中代表性角色，遊戲內搭載可單人挑戰強大頭目「單人模式」、可與其他玩家對戰，競爭最強頭銜的「多人玩法模式」，還有原創場景設定及故事，描繪桐人面對全新「威脅」冒險旅程。然而原本受人期待的 10 周年手遊卻出現不少 Bug，發行約 9 個月就宣布進入長期維修，製作人竹內表示會用一年時間徹底修正遊戲內發生的問題。

經過長時間等待《刀劍神域 火線爭戰》終於在本周重啟服務，遊戲也推出六大特別活動，可獲得最多召喚 100 次的免費召喚券，此外還有新角色「米特」參戰特別活動、歡迎回歸玩家特別活動，以及邀請朋友特別活動等各式內容，同時遊戲更新主線劇情並搭載全語音，調整內容等細節設定，以及登場人物的行動背景。只不過維修一年熱度早已過去，玩家是否還會買單目前看起來並不樂觀。