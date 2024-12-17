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網推特選2024年度動畫歌：第二名天團鬍子男新曲、《我推》OP登頂

記者楊智仁／綜合報導

2024 年進入最後倒數，每季都有許多優秀作品帶給大家不少驚喜，日本網友也利用推特 ( X ) 票選 2024 年度動畫歌曲排行榜，其中《我推的孩子》OP〈Fatal〉榮登冠軍寶座，上榜的幾乎都是大家耳熟能詳，且討論度相當高的動畫歌曲。

▼網投票 2024 動畫歌曲。（圖／翻攝自@toarutoa推特） ▲▼動畫歌。（圖／翻攝自推特）

「とあるん」推特上擁有 29.1 萬人追蹤，時常舉辦動畫相關投票，而這次他票選的是 2024 年度動畫歌曲，第一名為《我推的孩子》第二季 OP〈Fatal〉，我推儘管漫畫先前完結時引發許多粉絲不滿，不過動畫舞台篇仍是相當精采篇章，〈Fatal〉由中島健人與黑暗系搖滾新星 Tatsuya Kitani ( キタニタツヤ ) 組成的雙人團體「GEMN」所演唱，快節奏和洗腦的曲風，目前 5 個月在 YouTube 上超過 4200 萬點閱。

第二名為秋季新番《青春之箱》主題曲〈Same Blue〉，本作為校園運動戀愛作品，憑藉超美麗學姊以及極致青春的故事，動畫在歐美、日本擁有不錯討論度 ( 台灣為 Netflix 獨佔 )，主題曲〈Same Blue〉為超人氣團體 Official鬍子男dism 所演唱，先前台灣演唱會也有帶來這首歌曲，鬍子男充滿辨識度的聲線，還有快慢交織、高低起伏相當大的音域，道盡學生時期戀愛的青春及不確定性。

第三名《Girls Band Cry》主題曲「雑踏、僕らの街 ( Wrong World )」、第四名《我內心的糟糕念頭》主題曲「僕は…」、第五名《敗北女角太多了！》主題曲「つよがるガール」，特色滿滿的《膽大黨》主題曲「オトノケ」、《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》 OP「シカ色デイズ」也都在前 10 名榜單中。

關鍵字：我推的孩子

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