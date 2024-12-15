ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《吉卜力》展登台倒數　走進「龍貓公車」各展區重溫宮﨑駿經典

記者楊智仁／綜合報導

已在日本巡迴12個城市的《Animage雜誌和吉卜力展》，海外首展即將於2025年1月在台北華山文創園區東2C、D棟和台灣觀眾見面，目前預售優惠進入倒數階段，官方也釋出全球首度公開的「大型拍照場景」手繪設計稿，讓粉絲得以一窺台灣最新的展場內容。本次展覽除了保留日本最受歡迎的「龍貓公車衝破雜誌封面」拍照區，讓粉絲可以親自走進龍貓公車之外，還特別增設了《風之谷》、《天空之城》、《龍貓》和《魔女宅急便》等四部經典作品雜誌封面的立體拍照場景，讓粉絲可以成為Animage雜誌封面的主角。

▼《Animage雜誌和吉卜力展》。（圖／聯合數位文創提供）▲▼《Animage雜誌和吉卜力展》。（圖／聯合數位文創提供）▲▼《Animage雜誌和吉卜力展》。（圖／聯合數位文創提供）

主辦單位特別邀請來自日本、曾多次參與吉卜力工作室展覽製作的專業職人團隊，還原Animage雜誌封面設計和吉卜力經典動畫元素，獨家打造等身大比例的拍照場景，讓參觀民眾化身吉卜力的動畫主角，穿梭在吉卜力的經典動畫氛圍裡。拍照場景再現1983年發行的《風之谷》主題的雜誌封面，讓粉絲可以致敬娜烏西卡的風姿、和人氣的王蟲同框合影；也能親自體會《天空之城》拉普達的情境、和希達一起探險留下紀念。還有撐著荷葉的《龍貓》，也將在拍照場景中展出；《魔女宅急便》雜誌封面則選擇琪琪踏上魔女修煉之路的起點，以母親的魔藥房為場景，而藏身其中的黑貓吉吉更是一大亮點。

▲▼《Animage雜誌和吉卜力展》。（圖／聯合數位文創提供）▲▼《Animage雜誌和吉卜力展》。（圖／聯合數位文創提供）

【《Animage雜誌和吉卜力展》展覽資訊】

展出期間：2025年1月8日至4月6日（1月28日除夕休館）

開放時間：10:00-18:00（17:30停止售票入場）

展出地點：華山1914文創園區 東2C、D棟（台北市中正區八德路一段1號）

官方網站官方社群

主辦單位：聯合數位文創

企劃協力：吉卜力工作室、三鷹之森吉卜力美術館

企劃製作：Neutral Corporation

協力單位：徳間書店、Maxell, Ltd.、ATAC

▲▼《Animage雜誌和吉卜力展》。（圖／聯合數位文創提供）

關鍵字：吉卜力

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

直擊／《聯盟戰棋》澳門公開賽冠軍賽開打　鵝鵝騎士換裝娃開場就爆賣

《吉卜力》展登台倒數　走進「龍貓公車」各展區重溫宮﨑駿經典

專訪／《聯盟戰棋》6費卡設計理念曝光：增加不確定性很有趣

專訪／《Project K》開發幕後解密　與LoR切開戰場、原創英雄可能一次說

SONY年終優惠買電視送PS5！LG買特定產品送4千元即享券

Toyz突發影片頂平頭「最後自白」　鏡頭前淚崩：洗腦自己去唸書了

《赤血沙漠》上市日期終於公佈　新系統飛龍騎乘、頭目技學習公開

「魔法吉伊卡哇」華山登場！限定周邊搶先看　巨大長野熊同步現身

《黑悟空》沒拿到「年度最佳遊戲」　陸網友出征主辦方TGA！

戰遊網終於出新遊戲！機甲射擊遊戲《鋼鐵獵手》　耗時三年心血之作

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《聯盟戰棋》6費卡設計理念曝光

「寶可夢助威」周邊氣勢登場

任天堂「互動鬧鐘Alarmo 」太夯

《寶可夢TCGP》夢幻EX登場

《吉卜力》展登台倒數...走進龍貓公車

《海王傳奇》超羞搶先體驗！

各遊戲商延遲發售日不跟《GTA6》撞

Toyz突發影片頂平頭「最後自白」

《柯南：獨眼的殘像》新劇場版特報公開

《聯盟戰棋》澳門公開賽冠軍賽開打

最新新聞

《聯盟戰棋》澳門公開賽冠軍賽開打

《吉卜力》展登台倒數...走進龍貓公車

《聯盟戰棋》6費卡設計理念曝光

《Project K》開發幕後解密

SONY年終優惠買電視送PS5

Toyz突發影片頂平頭「最後自白」

《赤血沙漠》上市日期終於公佈

「魔法吉伊卡哇」華山登場！

《黑悟空》沒拿到「最佳遊戲」　陸網友出征

戰遊網新機甲射擊遊戲鋼鐵獵手

熱門快報

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366