《赤血沙漠》上市日期終於公佈　新系統飛龍騎乘、頭目技學習公開

記者蘇晟彥／綜合報導

珍艾碧絲在日前邀請媒體參加開放世界動作新作《赤血沙漠》試玩，在13日的TGA上，終於公佈將在2025年第4季正式登場，同時開放各平台願望清單。對此，官方也公佈了更多遊戲內容，將可以騎乘飛龍翱翔天際、學習各種頭目技能，將體驗更開闊的世界觀。

【延伸閱讀】

《赤血沙漠》4大Boss挑戰搶先試玩 有點複雜但玩法意外好有趣

珍艾碧絲在TGA上公開《赤血沙漠》最新遊戲玩法預告影片，影片以主角Kliff的旁白為《赤血沙漠》磅礡冒險故事拉開序幕，並可隨著他的描述感受在景緻壯麗的帕衛爾大陸中，Kliff所面臨的種種困難與挑戰。

故事從Kliff及「灰鬃團」的夥伴們在與宿敵「黑熊」的激戰中分離四散開始，在找尋夥伴過程中卻意外發現造成帕衛爾大陸混亂的源頭，以及因而產生、威脅著這片土地的神祕裂縫。為修正被破壞的秩序，Kliff肩負拯救帕衛爾大陸的使命踏上冒險旅程。

預告片除了展示遼闊世界中的精采冒險與刺激戰鬥，也揭示全新遊戲內容。場景方面可看到有夜晚星空、未知神秘空間「Abyss」，及由空中滑翔至大地時能俯瞰多種地形與景色，顯示《赤血沙漠》中存在多樣冒險。透過珍艾碧絲獨家研發次世代遊戲引擎「BlackSpace Engine」打造的生動環境，可觀察到在不同時間、天氣下的細緻變化，帶給玩家如同探索真實世界般的沉浸感。

戰鬥方面則有首次亮相的全新武器、頭目與技能，影片中玩家可學習並使用各種頭目技能，或裝備各式武器與服裝，也能看到與全新頭目的激烈對戰，及參與緊張感十足的大規模攻城戰等。此外，也有機會使用其他角色冒險或操控並騎乘飛龍暢遊天際，更加提升的動作感與戰鬥豐富性令人備感期待。

開放世界特色也能透過攀爬峭壁、高空滑翔、多種生活技能與神祕空間充分展現，由不同環境無縫連接的廣闊世界、活潑的機械村莊、空中利用Abyss揭開的神祕謎題，多種趣味及解謎元素都引發觀眾強烈好奇心。

《赤血沙漠》是一款開放世界動作冒險遊戲，主要講述在廣闊帕衛爾大陸，為了使命而參與鬥爭的傭兵們的故事。本作預定於PC及家用主機平台發售，玩家將能透過Steam、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Apple Mac等平台體驗，即日起可將《赤血沙漠》添加至Steam、PlayStation、Xbox願望清單。