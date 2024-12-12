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皮克斯《玩具總動員》加入《荒野亂鬥》世界　為節日季節帶來驚喜

▲▼手遊,皮克斯,玩具總動員,荒野亂鬥,巴斯光年。（圖／業者提供）

▲即日起至2/5止，《荒野亂鬥》與皮克斯的《玩具總動員》將聯手占領手機遊戲的主題樂園世界。

圖、文／《荒野亂鬥》提供

從今天起直到2月5日，巴斯光年將加入《荒野亂鬥》，成為這個全球最受歡迎手機遊戲中的可使用角色。

做好準備在這個節日季節中加入《荒野亂鬥》與皮克斯的《玩具總動員》聯手舉辦的懷舊活動，它們將透過全新機制的英雄、全新造型和遊戲模式以及大受歡迎的比薩星球電玩競賽等超多精彩內容，占領手機遊戲的主題樂園世界！ 

從12月12日到2月5日，巴斯光年將成為所有玩家都可獲得的限時英雄，這位傳奇太空騎警將成為有史以來第一位來自《荒野亂鬥》宇宙外的可使用角色。最棒的是，巴斯光年的玩法不只一種，他有三種不同的亂鬥模式－雷射模式、飛行模式和光劍模式－向巴斯光年在電影中的經典片段致敬。

▲▼手遊,皮克斯,玩具總動員,荒野亂鬥,巴斯光年。（圖／業者提供）

此外，遊戲中幾位英雄還將獲得《玩具總動員》風格的造型。柯爾特、嗶嗶和潔西將會換上專屬造型，化身為胡迪（胡迪柯爾特）、寶貝（寶貝嗶嗶）和翠絲（翠絲潔西），而玩家則可在聯名活動結束後，拿到奔騰化身巴斯光年的「奔騰光年」造型。

▲▼手遊,皮克斯,玩具總動員,荒野亂鬥,巴斯光年。（圖／業者提供）

▲▼手遊,皮克斯,玩具總動員,荒野亂鬥,巴斯光年。（圖／業者提供）

▲▼手遊,皮克斯,玩具總動員,荒野亂鬥,巴斯光年。（圖／業者提供）

還不只這樣，從1月2日開始，荒野亂鬥中的美好星樂園將會展開「比薩星球電玩競賽」快閃活動。比薩星球電玩競賽的靈感來自電影中的場地，玩家將可以收集比薩片，並用它兌換《玩具總動員》主題的外觀物品（例如表情和玩家頭像），或解鎖全新英雄。其中一個獲得比薩片的方式是透過三種全新的限時遊戲模式，在懷舊的比薩星球電玩競賽氛圍中，以新奇又有趣方式的亂鬥。

《荒野亂鬥》遊戲負責人Frank Keienburg說：「對我們來說《玩具總動員》是個理想的聯名對象，因為團隊合作和與他人建立關係是《荒野亂鬥》的核心主題。就像《玩具總動員》中巴斯光年剛登場時一樣，我們的遊戲中也有宿敵和競爭的緊張氛圍，但一旦塵埃落定，這些關係大部分都會轉化為尊重和友誼。能與迪士尼和皮克斯合作真是太棒了，特別是能將巴斯光年帶到我們的遊戲中，讓他成為我們有史以來第一個《荒野亂鬥》宇宙之外的限時可使用角色，更是酷斃了。」 

迪士尼和皮克斯遊戲副總裁、總經理Luigi Priore說：「我們一直在尋找創新又驚喜的方式，將我們的角色帶給玩家。巴斯光年在太空騎警學院受訓多年，擁有獨特的條件，他將成為史上第一個進入《荒野亂鬥》宇宙展開跨次元旅程的角色。 而以電影中著名場地為靈感，充滿刺激和樂趣的比薩星球電玩競賽將會為《玩具總動員》的粉絲帶來更多樂趣。」

全世界的玩家都可以在iOS或Android上下載《荒野亂鬥》，並在這個節日季節跟巴斯光年和他美好星樂園的新朋友們一起歡樂亂鬥。

 

關鍵字：手遊皮克斯玩具總動員荒野亂鬥巴斯光年

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