《GTA6》太強...外媒曝各遊戲商延遲2025發售日「不敢撞期」

記者楊智仁／綜合報導

《俠盜獵車手 VI》（GTA 6）不僅將成為 2025 年最受矚目遊戲，甚至可能成為整個 10 年最具影響力作品，只需看看前作《GTA 5》已經售出驚人 2.05 億套。根據估算，自《GTA 5》推出以來系列為其開發商 Rockstar Games 帶來約 90 億美元收入，這比全球票房最高的三部電影總和還要多，並使《GTA 5》成為史上第二暢銷遊戲，僅次於微軟《Minecraft》，由此可看出人們對《GTA 6》的期望值自然非常高。

▼《GTA6》預計將於 2025 年秋天登場。（圖／翻攝自Rockstar Games）

作為 Take-Two Interactive 旗下子公司，Rockstar對《GTA 6》透露的訊息極少，目前只確定將於 2025 年秋季發行，自 2023 年發布首支預告片以來，Take-Two的股價已上漲超過30%，這支預告片 YouTube 播放量已超過 2 億次，遊戲舞台前往佛羅里達州邁阿密的雷歐奈達州罪惡市（Vice City），玩家將扮演情侶檔，到佛羅里達體會不同的人文風情同時準備大幹一場。

據外媒透露，市場對《GTA 6》的期待如此之高，以至於一些競爭遊戲發行商正在推遲確認其 2025 年秋季的發行日期，這些發行商希望觀察《GTA 6》能否如期推出，還是會延後至 2026 年，並計劃將自家遊戲的發售時間與《GTA 6》盡可能錯開。