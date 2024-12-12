《AMONG US》衰捲學霸槍手案　狀態改「沒參與犯罪」玩家聲援

記者蘇晟彥／綜合報導

26歲外型姣好、畢業於賓州大學的槍手曼喬尼（Luigi Mangione）因涉嫌槍殺美國聯合健康公司首席執行長湯普森（Brian Thompson）一事引起關注，事件發酵後就有外媒指出，曼喬尼沈浸於遊玩《AMONG US》（太空狼人殺），認為是因此才染上暴力行為，讓官方無奈在推特發生，同時將狀態改成「沒有參與犯罪」（not being involved in crimes），透露出滿滿無奈。

綜合外媒報導，有消息人士指稱，曼喬尼有加入一個遊戲的Discord，其中最常玩的遊戲就是太空狼人殺（AMONG US），知道這個遊戲的玩家大概會知道，這遊戲會有「偽裝者」，必須隱藏身份暗殺正常的船員，而曼喬尼在遊戲中時常扮演偽裝者刺殺別人，用來暗示他可能因此才有「暴力傾向」。

對此，《AMONG US》官方在得知此消息後，就在官方X打上「Um....」（類似蛤的感覺），用來表示滿滿無奈，下方也湧入大量支持者聲援，「又怪給遊戲」、「真的很諷刺」、「這樣什麼都不要玩了」。此外，《AMONG US》也將狀態改成「沒有參與犯罪」（not being involved in crimes），表達自己真的跟這起事件無關。