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《獵人》冨樫義博發文說明術後復原狀況：已可以慢慢走動

記者楊智仁／綜合報導

日本超人氣動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）本月宣布將於明年休刊，讓粉絲們相當擔心作者冨樫義博的身體狀況，日前冨樫也在推特上更新近況，「因為某些原因臥床數日，不過目前已經慢慢好轉中。」

▼《獵人》冨樫義博說明復原進度。（圖／翻攝自@Un4v5s8bgsVk9Xp推特）▲▼獵人。（圖／翻攝自推特）

《獵人》自 1998 年開始連載，經歷數次休刊、復刊，被動漫迷視為「有生之年」，系列好不容易於 10 月 7 日在《週刊少年Jump》第 45 期重啟連載，不過連載至 410 集後約 3 個月再度進入休刊狀態。作者冨樫義博長年患有腰疾，日前局部麻醉手術並未提及具體病況，但為了不讓粉絲們擔心，冨樫稍早於推特上說明復原進度。

冨樫義博表示，「現在已經能在家裡慢慢走動，並恢復到可以自行取回工作用手機的程度。」他還提到自己的個性，「我這人就是不太喜歡麻煩別人呢。」這篇貼文引來大量粉絲關心和祝福的留言，紛紛表示，「請千萬不要勉強自己！希望您早日康復」、「老師一定要好好保重」、「我已經擅長等待」、「就算步伐緩慢能夠繼續前進就是好事。」

關鍵字：獵人冨樫義博

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