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《英雄聯盟》老將SwordArT蛇蛇確定加盟越南MVKE戰隊

記者楊智仁／綜合報導

2024 年進入尾聲，《英雄聯盟》關於 LCP 隊伍及選手的相關消息也陸續出爐，本次賽區迎來極大變革，今日 ( 12/10 ) 稍早，越南隊伍 MVKE（MGN Vikings Esports）戰隊正式宣布老將 SwordArT 蛇蛇加盟的消息。

▼蛇蛇加盟越南隊伍 MGN Vikings Esports。（圖／翻攝自@MVKE_VN推特）▲▼蛇蛇。（圖／翻攝自推特）

SwordArT 蛇蛇是台灣知名選手，自 2013 出道以來已經在賽場上奮戰超過 10 個年頭，他曾經與 Maple、Karsa 在賽區內建立起閃電狼 FW 王朝，也多次踏上國際賽舞台。前往 LPL 後蛇蛇也在 S10 世界賽獲得亞軍，接下來甚至轉戰北美 TSM 寫下台灣選手新里程碑，2024 回歸 PCS 賽區加盟中信 CFO，本來被大家認為前往國際賽的有力勁旅之一，只不過隊伍磨合不如預期，今年季後賽 CFO 最終止步四強。

11 月時 CFO 就發布 Karsa、SwordArT、Gori 等多名主力離隊，其中已經奮鬥多年的 Karsa、蛇蛇下一站前往何方令人關注。今日，越南 MGN Vikings Esports 正式宣布蛇蛇加入，這支隊伍為 LCP 越南三支隊伍之一 ( GAM、TW、VKE )，S14 曾代表越南前往世界賽，老闆 Sofm 之前也曾經是蛇蛇的前隊友。

關鍵字：英雄聯盟

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