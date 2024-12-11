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破萬粉絲投票Xpark企鵝寶寶定名「Tomorin」　網：看一輩子

記者楊智仁／綜合報導

前陣子，桃園 Xpark 為了剛出生的國王企鵝寶寶，展開命名投票活動吸引破萬人參與，如今企鵝寶寶名字也正式出爐，在 13,622 人的祝福下「Tomorin」成為了企鵝寶寶的新名字，由於這個名字和近年爆紅的《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》有關，官方也提到已經提前向日本動畫方聯繫確保活動能順利進行。

▼「Tomorin」成為了企鵝寶寶的新名字。（圖／翻攝自MYGO動畫、Xpark） ▲▼企鵝命名。（圖／翻攝自MYGO動畫）

桃園 Xpark 都會型水生公園與台北市立動物園，一起合作的借殖計畫，曾是動物園中最年輕的企鵝「嘟胖」，在 2022 年來到 Xpark 與館內的企鵝「烏龍茶」共譜戀曲，並在今年產下一枚蛋且成功孵化，後續水族館也向廣大網友募集企鵝寶寶的姓名，中選者可獲得禮物，由於《MyGO!!!!!》爆紅，再加上動畫有水族館的場景，不少與《MyGO!!!!!》有關的名字像是「Tomorin、高松燈、燈」紛紛出現，最終「Tomorin」以 13,622 票當選。

▲▼企鵝命名。（圖／翻攝自MYGO動畫）

官方也發文表示，「此次企名大師活動在第一階段就已經獲得相當大的迴響，針對引用日本動漫角色名，Xpark 為了尊重原作，第一階段時就與日方取得聯繫，確保活動符合期待且順利進行，【Tomorin】是在 1 萬多人的祝福下誕生的名字，相信大家也會好好愛護【Tomorin】本鵝的，對吧！」針對企鵝寶寶的新名字，不少網友也紛紛表示「沒有無視燈！」、「還在 GO」、「準備看一輩子企鵝」、「買年票走吧」、「來，各位開始道歉吧！」

關鍵字：XparkMyGO

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