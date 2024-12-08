萬人湧香港「寶可夢GO City Safari」　台灣遊客：規劃4天行程

記者楊智仁／香港報導

「Pokémon GO City Safari」2024 年 12 月 7 日～12 月 8 日在香港熱鬧開幕，吸引許多訓練家跨海前來朝聖，根據官方透露，活動網路售票就已經超過 1 萬張，而且過半數為外籍遊客，主辦方 Niantic 亞太區行銷總監許世婉也表示，「日本寶可夢公司和我們已經合作 8 年，這次更派出日本整個團隊來到香港，是我們非常重要的合作夥伴。」

▼Pokémon GO City Safari。（圖／官方提供）

這兩天香港天氣非常好，12 月在陽光的照射下完全沒有寒意，光是一早發放「皮卡丘、伊布」遮陽帽就有好幾百人在現場排隊等候。這次活動分為「沙田、九龍城、尖沙咀、港島、長洲、昂坪」六大主題區域，《ETtoday 遊戲雲》也訪問到台灣三位同行遊客，他們表示，「只要有寶可夢的活動都會來參加，之前去過橫濱、仙台，當然上次台南的 Safari 也有參加，這次主要計畫 4 天 3 夜的香港和澳門行程。」

林先生認為，「整體來講台南的氛圍和活動比香港這裡再熱鬧一點，除了活動主打的香港紀念背卡「戴著狩獵帽的伊布」外，我還鎖定花舞鳥（啪滋啪滋風格）等特別的寶可夢，而且都來到海邊了，看能不能順便抓個海地鼠。」