任天堂「互動鬧鐘Alarmo 」太夯價格被炒上萬、官方延後販售計畫

記者楊智仁／綜合報導

任天堂互動式鬧鐘「Nintendo Sound Clock Alarmo」放入我們所熟知的遊戲音效，陪伴玩家夜晚與早晨，該商品自 2024 年 10 月開始販售引發熱潮，原本 3000 台幣左右的售價，在中國甚至被黃牛炒到約 2500 元人民幣（約台幣 11300 元）的高價，由於商品持續供不應求，任天堂也宣布原先的「擴大販售計畫」將延遲。

▼Nintendo Sound Clock Alarmo。（圖／翻攝自Nintendo 公式チャンネル）

比起一般鬧鐘「Nintendo Sound Clock Alarmo」採用更具特色、且互動性設計， 2.8 吋液晶螢幕內建「超級瑪利歐 奧德賽、斯普拉遁 3、薩爾達傳說：曠野之息、皮克敏 4、健身環大冒險」五款遊戲桌布還有共 35 首樂曲，最特別的是它還會根據感應來偵測你的睡眠情況，舉例來說如果賴床鬧鈴就會播更大聲、翻身時會發出熟悉吃金幣音效，如果成功起床的話則是播起過關音樂然後自動關閉鬧鐘。

充滿互動性設計，讓 Nintendo Sound Clock Alarmo 在任天堂線上商店開放訂購後引起話題，甚至因為人氣太高改為抽選制且僅限 Nintendo Switch Online 會員購買，原本預計會在明年 2 月則會陸續開始在相關實體通路店面販售。但因為真的太搶手，任天堂發布聲明表示，「鑑於產品的生產及庫存狀況，我們不得不推遲該銷售計劃，全國各遊戲零售店的銷售也將同步延期。」