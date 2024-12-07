雷／跨越20年等待！《航海王》1133話超催淚重現「羅賓重逢恩人」

記者蘇晟彥／綜合報導

《航海王》漫畫劇情開始邁向完結，不少「伏筆」逐漸收尾，在最新1133話中，魯夫一行人到達巨人族港口，而羅賓的「恩人」，也是讓她從歐哈拉災難中存活下去的動力之一，在本話中順利重逢，而尾田老師巧妙的重現20年前「同樣分鏡、同樣內容」，將392話中的場景重現，讓不少粉絲淚崩直說，「看到這話我真的覺得值得了！」

-----以下牽扯到劇情雷，介意者請勿往下拉-----

在1133話中，魯夫一行人順利抵達巨人族，其實在歐拉哈中「被燒死」的薩烏羅其實還存活，被青雉透過冰凍給救活，羅賓帶著忐忑的心情逐步向曾經支撐她活下去動力之一的薩烏羅走過去。而薩烏羅也不是當年的海軍，而是在巨人族建立艾爾帕布圖書館，在裡面當起歷史老師。但沒想到在接近前，卻傳出「薩烏羅倒在海邊」的消息，眾人緊張的時候，只有羅賓知道這是她與薩烏羅的第一次相遇。

而尾田老師重現了392話中兩人初次相遇的場景，透過一模一樣分鏡重現經典，將2005年出刊的392話後續故事圓滿，讓不少粉絲看了直呼，「尾田老師的文戲真的好強」、「真的很開心羅賓能跟薩烏羅再次相遇」、「看到我都哭了」、「這個伏筆後勁太強」，尤其是最後羅賓張開雙臂像薩烏羅撒嬌說，「我活到了現在，誇獎我吧」更是擊潰所有讀者眼淚。