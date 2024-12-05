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獨／國動忍2年半首同框統神　鬆口「會去看弟弟打拳」破冰見曙光

記者蘇晟彥／台北報導

統神哥哥國動受到弟弟領路，在2016年進入實況圈，與弟弟「吃到飽系列」等影片受到粉絲津津樂道，但2022年時曾因為工商、心結引發「頂上戰爭」，至今2年半兩人猶如陌生人，在彼此生活中消失。但隨著近日統神《拳上》話題越演越烈，愛弟心切的國動在觀眾追問下終於鬆口「會買VVIP票去看弟弟」，讓2年多的破冰看到曙光，記者求證《拳上》主辦，主辦也表示「沒有贈送公關票給國動，他花錢自己買的」，讓不少粉絲直呼，「打輸打贏都可以上台抱弟弟嗎？」

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▼統神體重瘦了30多公斤，讓不少網友也希望跟哥哥關係也能「回到從前」。（圖／記者林敬旻攝）

▲統神、蹦闆出席拳上卡司發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

國動進入實況圈後，常與胞弟統神攜手演出，創造出不少經典場面，但隨著自立門戶、工商事件等等，在2022年5月時曾發起「頂上戰爭」，與統神在實況上撕破臉對罵，自此兩人猶如陌生人，不僅在實況上都拒談彼此，就算網友狂刷也直接無視，徹底從彼此的生命中消失，而國動也因此失去人氣，開台人數從千人大台直接跌到谷底，最低的時候甚至不到百人。

但近期統神約戰蹦闆，將在21日《拳上》正面對決，依照上次主秀精彩程度，見血、倒地一定會出現，不少網友在國動直播時不斷喊「不去看弟弟嗎？」、「萬一腦震盪怎麼辦？」，就有觀眾趁著水影片時間偷渡統神拳上相關影片，讓國動睽違２年半，在實況上大方看弟弟統神影片，用另外一種形式「同框」，但沒有直接叫出統神名字，而是一直說「ㄉㄨㄥˇㄕㄣˊ」。

他也在直播中向PO11喊話，說平常受到照顧、要抱興櫃公司老闆的腿，自己掏錢48,000元買VVIP門票進場看拳上力挺，他還開玩笑說，「如果旁邊坐晨晨，等等台上打完台下直接加賽，我去打晨晨」，他也說，「KYT應該不會去，因為受不了統神的豬臉，但我還好沒問題」，最後在直播中直接買票，其中，VVIP的福利有一環是「與主秀拳手互動」，代表兩兄弟要睽違已久「正面交鋒」，或許能為兩人已經回不去的傷痕稍作縫補。

▼國動在水影片時段直接看弟弟影片。（圖／翻攝自國動張葦航的直播間）

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對此，記者求證《拳上》主辦單位，國動是否自行購票，主辦回應「國動沒有來詢問，應該是自己買票，沒有贈送公關票給他」，而VVIP的票中會有一環與拳手互動，將會是在鏡頭前難得的「兄弟同框」，此外，官方也透露目前正舉辦「哥哥在哪裡？」活動，只要長的夠像國動，就可以直接坐進「大爺VIP包廂」，還能領取陌生人獎金、帶一位親友入場，詳情可上IG報名。

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關鍵字：統神國動拳上影音

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