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又一大廠射擊遊戲殞落…開服半年終止營運　300員工遭裁員

記者蘇晟彥／綜合報導

Ubisoft（育碧）在發佈《刺客教條：暗影者》後因為各種政治正確、歷史失誤後，聲勢一落千丈，不僅《暗影者》發售日期遙遙無望，5月才剛上市的《湯姆克蘭西：極惡戰線》（XDefiant）在今日宣布將在2025年6月終止營運，同時在大阪、舊金山的研發團隊也將裁員，讓不少玩家嘆息，「真的是自己把一手好牌打爛！」

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《湯姆克蘭西：極惡戰線》在公告中表示，我們（Ubisoft）遺憾地宣布停止《XDefiant》的開發。儘管遊戲在初期表現不俗，但在競爭激烈的免費射擊遊戲市場中，我們未能吸引並留住足夠的玩家，導致遊戲無法達到持續投入所需的目標。因此，《XDefiant》將停止新下載、註冊與任何商城行為，伺服器預計運營至2025年6月3日。

這一決策對遊戲團隊帶來重大影響。雖有部分成員轉至其他項目，舊金山與大阪的工作室將關閉，雪梨也將縮編，約277名員工將面臨資遣，Ubisoft將全力支持受影響同仁。

對此，其實從《暗影者》過後，Ubisoft一系列的操作都讓粉絲不解，目前將延期至2月上市，但包含《星際大戰：亡命之徒》等作品的銷量都不好，股價接連下滑，讓不少玩家憂心「可能走到盡頭了」。

關鍵字：UBISOFT

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