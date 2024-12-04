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《拳上》統神狂瘦30公斤放話「重拳超猛」　要用技巧KO蹦闆

記者楊智仁／綜合報導

《拳上2024》馬上就要在 12 月 21 日於小巨蛋開打，今日 ( 12/4 ) 官方所舉辦的記者會中，統神與蹦闆也出席談到這四個月的備戰情況，還有關於接下來比賽中的戰術。

▼統神、蹦闆出席拳卡司發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）▲統神、蹦闆出席拳上卡司發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

首先蹦闆表示，「這場拳賽讓我愛上拳擊，很實際的運動，每天訓練都在身體上看的到，讓我成長蠻多；現在都是練比較扎實的基本功 ( 曾經想練搖閃，但搖下去腳會扭到 )，進入到備戰前最後一個月，每個禮拜訓練四天，每天兩個小時，6 回合很累要用意志力撐下去，有些人輸了無所謂，但我是不能輸的，等著來送死吧。」

統神則針對 3 分鐘 6 回合這個規則表示，「我現在練 2 分鐘 4 回合沒問題，但是我禮拜一才知道 3 分鐘 6 回合，沒事的時候我一周練七天，每天練五六個小時，打拳擊、打球、游泳、烤箱，現在已經從 133.7 公斤減到 103.9 公斤，但是 3 分鐘 6 回合我們這種素人等級理論上是不可能。蹦闆可能是想把戰線拉長用體能去拖，不過只能說到場上我體能會更好，第三回合之後就對看，我一定頂得住 100%。」

統神也表示自己有兩套戰術，「我的重拳超猛，蹦闆應該吃不了我兩拳，他肯定沒什麼練，一看就知道了；第二套戰術是用技巧擊潰他，去年看 Toyz 比賽就知道，要是沒有控力的話沒多久就爆了，所以我傾向用刺拳讓他自爆，讓蹦闆打我都沒差，反正只要護住頭部打我一定沒感覺。」

而蹦闆最後則表示會在 4 回合 KO 統神，「那是你打不到六回合，我也是素人，這比賽條件又不是我決定的，統神個性大家都知道，一直活在自己的世界裡面，我都不害怕六回合不知道他為甚麼這麼怕，我只拜託一件事情，拜託統神別棄權。」

▲統神、蹦闆出席拳上卡司發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字：拳上統神蹦闆

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