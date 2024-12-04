《拳上》統神vs蹦闆打6回合　選手曝體力最關鍵：3回合見分曉

記者楊智仁／綜合報導

《拳上2024》本屆將由亞洲統神張嘉航與蹦闆，領著 8 位數拳酬即將開戰，隨著比賽時間拉近，今日 ( 12/4 ) 官方也舉行記者會，宣布參賽選手及比賽亮點，更有多位臺灣拳擊國手出席觀賽，讓本次《拳上》增添更多話題。

▼拳上卡司卡司發布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

《拳上2024》將於 12 月 21 日舉辦，主秀將有具話題性的統神及蹦闆出演，上演巨大量級差距之戰，但統神這次鐵了心要讓粉絲看到極具震撼力表演，不只每天健身、打拳，體重更是大消風，目測至少減了 20 至 30 公斤，蹦闆也不曾小看對手，以極為高強度的訓練方式狠逼自己，台灣選手吳沛儀記者會點出，消耗極大的拳擊比賽中「體力」會是兩人決勝關鍵，6 回合對於素人來說很硬，應該 3 回合之後就會見分曉。

▼統神、蹦闆拳上練習。（圖／記者李毓康攝）

《拳上2024》將在 12 月 21 日台北小巨蛋開打，最貴 VVIP 門票來到 48,000 元，備受粉絲期待的「統神蹦闆拳擊賽」將作為當晚壓軸亮相，結合娛樂與運動元素，為拳擊賽事注入新看點。主辦單位宣布，此場比賽將採用 6 回合、每回合 3 分鐘、回合間休息 1 分鐘的職業規則，雙方選手已依此規則進行了為期 4 個月的專業訓練。

不僅如此，現場也特邀韓國重量級藝人 pH1 與 Loco 助陣演出，同時宣布多位臺灣拳擊國手「黃筱雯、 甘家葳、賴主恩、陳念琴」將出席觀賽，四位都是在奧運以及大小國際賽場上征戰多年的佼佼者深受粉絲喜愛。這次《拳上》焦點賽事包含：吳沛儀對決泰國高手爭奪亞洲 WBC 腰帶、CFC 職業選手謝郁安分享經歷、Carry Girls 啦啦隊首次亮相。