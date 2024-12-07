外媒傳任天堂明年1月發表Switch 2　已生產65萬台盼備充足新機

記者楊智仁／綜合報導

自從 2017 年任天堂旗下遊戲機 Switch 推出後，已經進入上市第 8 年，許多人都在關注 Switch 後繼機型（暫名 Switch 2）何時問世。根據相關消息透露，任天堂最快會在 2025 年 1 月對外發表 Nintendo Switch 2，正式上市時間則是定在 3 月。

▼大家都在期待 Switch 2 何時上市。（圖／CFP）

根據外媒報導，通過追蹤任天堂委託的工廠與組裝廠之間的出貨數據，成為了解新主機生產進度及部分技術規格的有效方式。Famiboards 論壇近期整合了這些出貨數據，並資料，截至 2024 年 9 月，NVIDIA 已向位於越南的任天堂合作工廠運送超過 83.6 萬顆 SoC（系統級晶片）T239，該 SoC 也被認為是 Switch 2 的核心硬體，據傳至今已生產超過 65 萬台 Switch 2。

如此大量的出貨量，表明工廠正為新主機的組裝做準備，並且至少從今年 9 月底開始，已進行大規模生產，調查還顯示，其他重要元件的出貨量也表現出顯著的增長，包括：記憶體模組 RAM、UFS 儲存晶片，先前外媒也爆料「Switch 2」首批產量目標約為 700 萬台，任天堂希望避免供不應求的局面，當然更多詳細資訊則要等待官方公布。