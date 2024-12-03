「柯南推理路跑」台灣兩地登場　找尋線索破案、與怪盜基德對決

記者楊智仁／綜合報導

一年一度動漫盛事 「2025 名偵探柯南推理冒險路跑」 即將於明年4月12日在新北大都會公園與4月26日在高雄夢時代盛大舉行，這場活動將動漫、解謎與運動完美結合，參加者將收到一封神秘預告信，隨著推理解謎的過程，逐步破解線索、揭開真相。這不僅是一場運動盛事，更是一場結合腦力與創意的沉浸式冒險，化身為偵探，憑藉敏銳的觀察力與推理能力完成任務，避免寶物被盜的危機，最終成為真正的「名偵探」。

選擇參加「解謎組」的朋友，可以化身名偵探柯南進行破案，透過逐步獲得的線索，找出城市中的案發地點，當找到最終地點並成功完成任務後，便可返回會場參與路跑，挑戰怪盜基德的華麗對決，感受與柯南一起破解案件的成就感。參賽者可選擇「樂活組」，輕鬆享受全程2公里的路跑路線，適合全家大小或三五好友共同參與，路途中每隔300公尺便設置一處主題佈置區域，讓參加者在奔跑中感受到層層遞進的驚喜與樂趣。

每位參賽者將獲得專屬的跑者物資包，內含限量版柯南或基德主題商品。完成比賽後，更可獲得值得珍藏的限量版完賽獎牌，為挑戰旅程畫下圓滿句點。

【活動日期】

2025年4月12日（新北場）

2025年4月26日（高雄場）

【活動地點】

新北場：新北幸福水樣公園

高雄場：高雄夢時代

【競賽組別】

柯南樂活組 / 基德樂活組：2公里輕鬆路跑，適合親友同樂

柯南解謎組 / 基德解謎組：解謎闖關+2公里輕鬆路跑，挑戰推理能力