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狼人殺懸疑遊戲《GNOSIA 古諾希亞》動畫化　抓出太空中未知敵人

記者楊智仁／綜合報導

《GNOSIA 古諾希亞》（日語：グノーシア）是以日式狼人殺為主要玩法的SCI-FI（科幻）角色扮演遊戲，最早於 2019 年登陸 PSV 平台，於 2022 年在 Steam 推出日文、英文和中文版。日前官方宣布《GNOSIA 古諾希亞》將改編為動畫預計在 2025 年放送。

「古諾希亞」在說謊，他們偽裝成人類融入人群之中，將人類一個個從這個宇宙中抹消，遊戲舞台設定於未來的宇宙飛船，玩家成為宇宙飛船的船員之一，在每次宇宙船進行空間轉移時，靜止時間內「古諾希亞」就抹消飛船上一名乘員，大家為求自保，舉行辯論會以投票形式將可疑的人物一個個送去冷凍睡眠， 直到混進飛船內的古諾希亞完全停止活動。

每個回合15分鐘，以狼人殺類型遊戲最基本的玩法，在激辯和投票中爭取生存機會，然而大家所選出的人物，究竟是古諾希亞，還是可憐的替罪羊呢...。《GNOSIA 古諾希亞》曾獲「電擊獨立遊戲大賞 2022」第 1 名，動畫預計在 2025 年放送，目前官方也公開了前導視覺圖與宣傳影片，更多詳細資訊則有待日後公開。

關鍵字：GNOSIA 古諾希亞

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