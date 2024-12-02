Coser再現《蠟筆小新》女裝廣志挺球攔車　拍一半卡車經過趕緊閃

記者楊智仁／綜合報導

《蠟筆小新》是許多人心中的回憶，並廣受各年齡層喜愛，過去所推出的每部劇場版都是經典，其中《蠟筆小新：風起雲湧！光榮燒肉之路》絕對是大家印象最為深刻的作品之一，還記得野原一家路上攔車當初真的笑翻所有觀眾。先前日本 Coser 就還原這個經典場景。

▼《蠟筆小新：風起雲湧！光榮燒肉之路》。（圖／翻攝自巴哈動畫瘋）

《蠟筆小新：風起雲湧 光榮燒肉之路》是系列的第 11 部動畫電影於 2003 年上映，由於被神秘組織通緝，野原一家決定前往熱海，過程中美冴和廣志分別在馬路上徵求搭便車，廣志更是戴金髮胸前裝兩顆球扮起女裝，結果還真的給他攔到車了。時隔多年日本 Coser 「87 かぼちゃ」還原起這個女裝廣志，經典場景馬上勾起大家的回憶。

只見「87 かぼちゃ」不計形象變身為劇場版中的樣子，手舉大拇指在馬路邊進行拍攝相當還原。不僅如此，Coser 也分享一段小趣事，原來拍到一半還真的有小貨車經過，大家趕快退到路旁緊急中止拍攝過程，畢竟如果嚇到別人就不好了，但差點就要 100% 還原《光榮燒肉之路》的電影場景也讓許多網友都笑翻了。